Wanda Nara no pega una: sufre robo en Italia en medio del tormentoso divorcio con Mauro Icardi

Wanda Nara, la figura mediática acostumbrada a los titulares, vuelve a ser noticia, pero esta vez por un inesperado suceso en Italia. En medio de su mediático divorcio con el futbolista Mauro Icardi, la empresaria reveló que fue víctima de un robo que la dejó sin un valioso recuerdo: su codiciada copa del "Bailando" italiano.

Este insólito incidente ocurre justo cuando Wanda se encuentra en Roma para atender los complejos trámites de su separación. La conductora y empresaria, quien en 2024 se consagró como la brillante ganadora del popular certamen de baile, había regresado a la pista de "Ballando con le Stelle" con la intención de defender su título.

La sorpresa invadió el set cuando Wanda confesó, con cierto desconcierto, que el trofeo de gran tamaño ya no estaba en su poder. "Ya no la tengo. No me la devolvieron. Tengo que pedirte una copia de la copa", explicó, dejando a los presentes sin palabras y obligando a la conductora Carlucci a indagar sobre la extraña desaparición.

Con su agudeza característica, Wanda Nara no perdió la oportunidad de vincular el desafortunado robo con su situación personal. "En el divorcio siempre se pierde algo, perdí la copa", lanzó con un toque de humor negro. Una frase que, sin embargo, desencadenó una dura réplica desde el jurado, dirigida implícitamente a Mauro Icardi y la tensa relación con sus hijas.

La polémica no tardó en escalar con la reacción de Mauro Icardi en redes sociales. Tras la audiencia de divorcio, el futbolista lanzó un dardo envenenado a su exesposa, calificándola de "perdedora, mitómana y manipuladora de la verdad". El descargo incluyó una desafortunada referencia a sus hijas, lo que añadió más leña al fuego de su ya complicada disputa por la custodia.

