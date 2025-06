Más de 100 viviendas en Mérida quedaron en pérdida total tras intensas lluvias: no reportan víctimas mortales

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, aseguró que más de 100 viviendas sufrieron pérdidas totales y que hasta ahora no hay reportes de víctimas fatales ni personas heridas por las fuertes lluvias.

“Nosotros hoy podemos decir que no tenemos una vida que lamentar, no hay nadie herido, no ha fallecido ninguna persona en esta emergencia”, afirmó durante una rueda de prensa.

A pesar de la buena noticia en términos humanos, el mandatario reconoció que las lluvias han causado daños materiales considerables. Se han registrado 370 viviendas afectadas en diferentes municipios del estado, con 103 pérdidas totales y 151 viviendas en condiciones peligrosas para sus habitantes, señaló el gobernador en declaraciones recopiladas por Unión Radio.

Infraestructura y vías de acceso complicadas

Las condiciones climáticas complicaron la movilidad en varias zonas del estado, que cuenta con tres principales rutas para ingresar: desde la vía del estado hacia la ciudad, desde Barinas atravesando el Páramo y desde Valera hacia Timotes. Durante horas, estas vías permanecieron cerradas o intransitables debido a deslizamientos y acumulación de agua.

“En el estado Mérida tenemos nosotros tres vías para poder ingresar, que es desde la vía del estado a la ciudad de Mérida, desde Barinas, por el Páramo o incluso desde Valera, hacia lo que es Timotes para poder llegar al estado Mérida”, detalló el gobernador.

Sin embargo, se logró reactivar dos accesos clave durante la madrugada y continúa trabajando para habilitar la tercera vía: “a las 12, 24 de la madrugada, de la medianoche pues, ya logramos nosotros activar los dos accesos, y resolver la situación que tenemos en lo que es la vía de La González y ahora bueno, estamos trabajando acá en la Puerta del Páramo para poder activar lo que es la vía”.

El gobernador apuntó que se han identificado 25 afectaciones en caminos rurales y principales arterias viales distribuidas en los 10 municipios afectados. Aunque seis municipios enfrentan mayores dificultades, las autoridades aseguran tener control total sobre la situación.

“Ya tenemos combustible, tenemos alimentación, tenemos medicinas, también garantizado para atender las emergencias”. Además, informó que hay 13 refugios activos; sin embargo, agregó que muchos afectados están siendo acogidos en casas solidarias o familiares cercanos.

