World Boxing: Imane Khelif impedida de competir hasta realizar estas pruebas médicas

La campeona olímpica de boxeo, Imane Khelif, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, enfrentando un desafío significativo a su carrera. World Boxing, el organismo rector del deporte, ha impuesto una nueva condición que deberá cumplir para poder volver a competir en la categoría femenina, poniendo en jaque su futuro en el ring.

La controversia se intensificó tras la filtración de un informe médico que, según el periodista Djaffar Ait Aoudia, indicaría un cariotipo XY, típicamente asociado al sexo masculino, y altos niveles de testosterona. El documento sugiere una deficiencia de alfa 5 reductasa y detalla hallazgos anatómicos que han desatado un intenso debate sobre la elegibilidad de la púgil.

Ante la publicación de este informe, Khelif anunció acciones legales contra el medio por la difusión de un historial médico "no verificado". Sin embargo, sus problemas han ido en aumento, culminando con la reciente decisión de World Boxing, que ahora exige una prueba genética de sexo obligatoria para todas las personas que compitan en sus eventos.

World Boxing, encargado de organizar los combates de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ha sido explícito al mencionar a Khelif en su nueva política. La organización ha comunicado a la Federación Argelina de Boxeo que la campeona olímpica no podrá participar en la categoría femenina hasta que se someta a una prueba genética de sexo conforme a sus reglas.

Esta nueva normativa exige que todas las personas mayores de 18 años que aspiren a competir en eventos de World Boxing presenten una certificación de su sexo cromosómico, determinada mediante una prueba de PCR. Una técnica de laboratorio que detecta material genético específico, como el gen SRY, para establecer el sexo biológico al nacer.

Hasta el momento, Khelif no se ha pronunciado directamente sobre esta última exigencia. Sin embargo, en una entrevista previa, había sido contundente al afirmar: "Me considero una niña, como cualquier otra. Nací niña, crecí como niña y he vivido toda mi vida como tal". La aspiración de conseguir una segunda medalla de oro en Los Ángeles 2028 se vislumbra ahora más compleja.

