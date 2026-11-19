El dirigente de los Navegantes del Magallanes, Yadier Molina, se pronunció sobre la necesidad de implementar el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS) en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras la victoria de su equipo ante los Leones del Caracas en el tercer compromiso de la temporada 2026-2027 en el Estadio Monumental.

El encuentro estuvo marcado por las constantes reclamos de los cuerpos técnicos de ambos conjuntos. Durante el desarrollo del juego, tanto Yadier Molina como el estratega de los capitalinos, Lipso Nava, discutieron en reiteradas ocasiones con el árbitro principal, Emmanuel Pérez, por la apreciación de la zona de strike en distintos envíos, informó Meridiano.

Postura de Yadier Molina sobre el sistema ABS

En su comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la victoria del Magallanes sobre el Caracas, Molina abordó directamente la necesidad de modernizar el arbitraje en la pelota rentada venezolana. El técnico puertorriqueño indicó que esta herramienta beneficiaría el desarrollo del juego y ofrecería garantías tanto a la ofensiva como a la defensiva.

"Pienso que el ABS es algo necesario. Si podemos traerlo para Venezuela le dará mucha ventaja a los jugadores, tendrán opciones de usarlo. Es algo justo para los jugadores, para los lanzadores y para los receptores. Pienso que es necesario", declaró el estratega en la rueda de prensa.

Actuación de Ricardo Sánchez en el montículo

En el plano deportivo, la victoria de los Navegantes contó con una sólida labor del lanzador abridor Ricardo Sánchez. El serpentinero completó cinco episodios de trabajo en los que permitió cuatro hits y dos anotaciones, otorgó dos bases por bolas y recetó cinco ponches. Aunque quedó cerca de acreditar el triunfo personal, esta presentación representó su salida más efectiva en lo que va de la zafra 2026-2027.

Respecto al desempeño de su abridor frente a la alineación de los Leones, Yadier Molina destacó el valor del brazo de Sánchez dentro del cuerpo de lanzadores del equipo carabobeño:

"Es muy importante contar con Ricardo (Sánchez) (…) Una salida como esta es muy importante y estoy contento por eso, porque hizo cosas buenas durante el juego", afirmó el técnico boricua.

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