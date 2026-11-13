Economía

Cotización oficial del dólar y euro del 14 al 16 de noviembre: precio fijado por el BCV

Por Selene Rivera
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 06:15 pm
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Cotización oficial del dólar y euro del 14 al 16 de noviembre: precio fijado por el BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las transacciones financieras en el país.

La autoridad monetaria fijó la cotización oficial del euro en 1.010,56 bolívares y la del dólar estadounidense en 914,02 bolívares para la fecha valor de los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe del organismo rector, las marcaciones responden al promedio ponderado resultante de las operaciones diarias ejecutadas en las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante el período.

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