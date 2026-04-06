Cámara Petrolera de Venezuela convoca al Foro "Venezuela Energética 2026"

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La Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), principal gremio que agrupa a las empresas de bienes y servicios del sector hidrocarburos, anuncia la realización del Foro Nacional: "Venezuela Energética 2026: Integración y Competitividad en el Mercado Global".

El encuentro, que se llevará a cabo el próximo 27 de abril en el Hotel Eurobuilding de Caracas, surge como una plataforma para articular la cadena de valor nacional. En un contexto de nuevas dinámicas económicas, el foro busca potenciar la competitividad de la industria venezolana dentro del mercado energético global.

Un punto de convergencia estratégica

El evento está diseñado como un espacio de alto nivel para la vinculación y la identificación de oportunidades de inversión. Será un nodo de convergencia entre autoridades nacionales, líderes de operadoras y del empresariado local e internacional. Se espera la asistencia de más de 500 líderes para debatir sobre:

Visión de Estado: El nuevo modelo energético y su impacto en el desarrollo del país.

El nuevo modelo energético y su impacto en el desarrollo del país. Oportunidades de Negocio: Análisis de planes y proyectos para los próximos años.

Análisis de planes y proyectos para los próximos años. Análisis Estratégico: Contexto para el desarrollo de la industria.

Contexto para el desarrollo de la industria. Contenido Nacional: Estrategias para integrar la oferta de bienes y servicios locales alineados con la demanda de las operadoras.

"Este foro es una cita obligatoria para quienes forman parte del sector energético. El 27 de abril marcaremos la hoja de ruta para una integración eficiente y competitiva en la economía mundial", destaca la institución.

La Cámara Petrolera de Venezuela invita a todos los actores del sector a reservar esta fecha en su calendario institucional. Los detalles sobre el proceso de registro, patrocinio y la agenda detallada de ponentes se compartirán a través de los canales oficiales: @camarapetrolerav en Instagram y su portal web www.camarapetrolera.org.

Con información de nota de prensa

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