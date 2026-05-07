Intercambio: Brasil quiere participar en el sector privado venezolano

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Laudemar Aguiar, Secretario de Promoción Comercial, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, realizó una visita de trabajo a Venezuela recientemente para estrechar los vínculos comerciales, culturales y de cooperación bilateral entre Venezuela y la nación carioca.

Aguiar, quien tiene un cargo equivalente al de viceministro, sostuvo una serie de reuniones tanto con el sector público, como el privado. Participó de manera activa en foros económicos, además de reunirse de manera directa con Fedecámaras, discutiendo la froma en cpomo evaluar mecanismos que permitan incrementar el intercambio comercial no petrolero entre ambas naciones, así como investigar las posibles nuevas oportundiades de negocios.

Brasil es el tercer socio comercial de Venezuela, después de Estados Unidos y China y el intercambio bilateral presenta un amplio margen de expansión, especialmente en sectores de mayor valor agregado, como energía, bienes industriales, infraestructura y servicios, además del tradicional sector agropecuario. Brasil y Venezuela podrán evaluar el mejor camino para elevar el intercambio comercial no petrolero e identificar nuevas oportunidades de inversión bilateral ya que tiene una infraestructura que cuenta con 38 plantas brasileñas, habilitadas para exportar productos de origen animal a Venezuela.

Durante la visita, el Secretario Aguiar también abordó la posibilidad de impulsar nuevas iniciativas en las áreas de cultura y de ciencia, tecnología e innovación, con miras a ampliar la cooperación bilateral. Visita que reafirma el interés de Brasil en estar más presente en Venezuela, manteniendo un diálogo constructivo, basado en intereses convergentes, el respeto mutuo y la participación activa del sector privado.

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