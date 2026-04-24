Sector químico venezolano hace propuestas para su reactivación: Asoquim confía en recuperación de la economía

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La Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim) señaló que requiere una inversión de $ 800 millones para su recuperación. La expectativa del sector se centra en que aumente la producción de crudo y gas para la reactivación de la economía y el consumo doméstico.

El presidente de Asoquim, Reinaldo Gabaldón, expresó que, de acuerdo con estudios efectuados, el sector de la petroquímica básica requeriría una inversión de $800 millones en el lapso de uno a tres años para su recuperación, aunque el Gobierno tiene otras prioridades.

“Somos de la opinión de que este es el momento oportuno para abrir la industria petroquímica básica al sector privado, es decir, que haya cierta privatización y el Estado disminuya su participación en las empresas, que hoy es significativa”, afirmó.

Comentó que hay empresas mixtas en las cuales el Estado, directa o indirectamente, tiene una participación de 80 %, 50 %, 49 %. Eso está contemplado en la Ley de Desarrollo Orgánico de las Empresas Petroquímicas y el gremio solicita al Ejecutivo que sea modificada para eliminar esas restricciones.

Señaló que para el 2026, “tenemos la expectativa de que, en la medida que aumenten los niveles de producción de crudo y gas, se reactivará la economía. Esa reactivación permeará en el consumo doméstico, estimulará la demanda y, en consecuencia, el sector de la industria química y petroquímica se comenzará a beneficiar. Pensamos que va a tomar su tiempo”.

Propuestas de Asoquim para la recuperación del sector

Expresó que Asoquim elaboró un conjunto de propuestas dirigidas al Gobierno, propuestas de corto plazo para reactivar al sector y otras, dirigidas al desarrollo y expansión de la industria para un futuro de cinco a diez años.

Dentro de las propuestas de corto plazo, manifestó que “el sector se ha visto muy impactado por las importaciones ilícitas de productos químicos terminados, exoneración de aranceles a ciertos productos terminados que compiten de forma aventajada con nuestra producción local, que ya está afectada por fallas de servicios públicos, alta carga tributaria y elementos que obstaculizan o disminuyen la competencia”.

Destacó que una de las propuestas a corto plazo es la racionalización de la carga tributaria. “Venezuela hoy en día tiene una carga tributaria fiscal y parafiscal muy alta, de hasta 65 %. A cualquier industria la hace poco competitiva frente a otras en otros países”.

Restablecimiento de relaciones con Estados Unidos

Gabaldón indicó que el restablecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos es muy importante porque hay mucha tecnología en la industria química, en el área de refinación, que proviene de ese país, y las sanciones impedían el intercambio y asistencia tecnológica. “La industria química se va a ver beneficiada con la eliminación de las sanciones”.

El presidente de Asoquim expresó que el sector registró un crecimiento pequeño al final del año 2025.

“Estamos recolectando las estadísticas del desempeño del primer trimestre de 2026. A raíz de los eventos de enero se crearon grandes expectativas que aún no se materializan, pero tenemos la confianza de que eventualmente se irá reactivando toda la industria”, dijo.

Manifestó que la principal limitación que presenta el sector es un déficit en el suministro de ciertas materias primas; el segmento de petroquímica básica adolece de gas natural y los líquidos de gas natural. Esto impacta en la operación de las empresas que están en el Complejo Petroquímico de El Tablazo.

El sector de manufacturas plásticas está afectado porque en El Tablazo no se producen las resinas que se requieren en el país; y la producción de cierto tipo de fertilizantes porque no hay suficiente producción de ácido sulfúrico.

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