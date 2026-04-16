Trámites en pausa: Lo que debes saber sobre la reactivación de citas de UCSIS

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El sistema de procesamiento de visas en Estados Unidos ha comenzado a mostrar signos de apertura parcial, tras un periodo de paralización que afectó los tiempos de respuesta del servicio de inmigración. Asi lo explicó la abogada Yesenia Iacona en entrevista para Sergio Novelli:

Según las últimas actualizaciones, ya se están notificando citas para entrevistas de naturalización y peticiones de residencia por matrimonio de ciudadanos estadounidenses. Pese a este avance, las autoridades mantienen un control restrictivo que ha provocado que los lapsos de espera habituales, que promediaban los ocho o nueve meses, se hayan duplicado en la actualidad.

Estabilidad en el boletín de mayo

La publicación del boletín de visas correspondiente al mes de mayo de 2026 no registró procesos de retrogresión, manteniendo la vigencia de las fechas de prioridad para la mayoría de las categorías. Esta estabilidad ocurre en un contexto donde los usuarios temían un retroceso en los turnos de procesamiento. No obstante, se mantienen las demoras acumuladas en las decisiones finales de las solicitudes debido a que la pausa administrativa no ha sido levantada en su totalidad.

Cambios específicos en la categoría EB-3

El único ajuste significativo reportado para el próximo mes afecta exclusivamente a las visas de empleo de la categoría EB-3 (trabajadores calificados y no calificados). El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha modificado el uso de las tablas para el ajuste de estatus, obligando a los solicitantes a regirse por la Tabla A. Este cambio no impacta a las categorías EB-1 y EB-2, debido a que ambas se encuentran actualmente "al corriente".

"En las visas de empleo para la categoría EB-3 exclusivamente, USCIS ya terminó de utilizar la tabla A, que es la que generalmente está más atrasada", explicó la abogada.

Para quienes planifican un ajuste de estatus bajo la categoría EB-3, los tiempos de espera muestran un retraso que llega hasta el año 2024 para trabajadores calificados y hasta el 2022 para los no calificados. Los analistas sugieren que los solicitantes que tengan la posibilidad de procesar su documentación durante el mes de abril aprovechen la ventana de tiempo antes de que entren en vigor las disposiciones restrictivas de mayo.

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