A pocas semanas del Miss Universe 2025: la representante de Alemania toma una decisión inesperada sobre su participación

Un anuncio inesperado deja sorprendidos a los fanáticos 

Por Andrea Vera
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 12:25 pm

A semanas del inicio del Miss Universe 2025, la representante de Alemania, Diana Fast, ha tomado una decisión que ha dejado sorprendidos a sus seguidores, y es que no viajará a Tailandia para participar en la competencia.

La noticia se dio a conocer a través de sus historias de Instagram, acompañada de una fotografía, la reina explicó que su elección nace del amor y la responsabilidad hacia su hijo y su familia, mientras construye sola un nuevo hogar para ellos.

“Como madre dedicada y mientras construyo una nueva casa yo sola para mi familia, he elegido permanecer cerca de mi hijo durante esta importante etapa de nuestras vidas”, compartió Diana, dejando claro que se trata de una decisión consciente tomada desde la fortaleza y el amor.

Compromiso que va más allá de la corona

Aunque no estará presente en Tailandia, Diana reafirma que seguirá cumpliendo con la misión de Miss Universo, inspirando y promoviendo proyectos significativos a nivel local e internacional. Como muestra de su compromiso, junto con su organización, realizó una donación de 30,000 € al santuario tailandés de animales Heartpawject, honrando al país anfitrión y reafirmando que el impacto de una reina no se mide únicamente en la pasarela.

“La corona brilla más cuando refleja amor, integridad y propósito”.

Mensaje de apoyo a sus compañeras

Diana también aprovechó para enviar palabras de aliento a las participantes que sí competirán en Tailandia:

“A todas las increíbles hermanas Miss Universo que compiten en Tailandia, las animo con orgullo y admiración”.

