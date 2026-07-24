Adiós a Chris Anne Affleck: la madre que impulsó el camino de Ben y Casey Affleck fallece a los 83 años

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Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, falleció a los 83 años después de enfrentar un cáncer de páncreas. Aunque permaneció alejada del mundo del espectáculo, su nombre estuvo estrechamente ligado a la trayectoria de sus hijos, quienes en distintas ocasiones reconocieron el papel fundamental que desempeñó tanto en su educación como en los primeros pasos de sus carreras artísticas.

Una vida dedicada a enseñar y servir

Antes de ser conocida por su vínculo con dos de las figuras más reconocidas de Hollywood, Chris construyó una carrera de más de tres décadas como docente en escuelas públicas. Graduada de la Universidad de Harvard, también desarrolló una intensa labor social y participó en iniciativas vinculadas a la educación y la defensa de los derechos civiles, causas que mantuvo hasta después de su retiro.

Su compromiso con la enseñanza trascendió las aulas. Quienes la conocieron la describieron como una mujer convencida de que la educación era una herramienta para transformar vidas, una filosofía que también trasladó al entorno familiar y que marcó la crianza de Ben y Casey Affleck.

El respaldo que marcó el inicio de dos carreras en Hollywood

A lo largo de los años, Ben Affleck ha contado que fue gracias a una amistad de su madre con una directora de casting que tuvo la oportunidad de realizar sus primeros trabajos como actor cuando era niño. Aquella experiencia terminaría convirtiéndose en el punto de partida de una carrera que décadas más tarde lo llevaría a conquistar dos premios Óscar, mientras que Casey también alcanzaría el máximo reconocimiento de la Academia como mejor actor.

Chris acompañó a su hijo Ben en la ceremonia de los Premios Óscar de 1998, cuando él y Matt Damon obtuvieron la estatuilla al Mejor Guion Original por Good Will Hunting. Esa imagen quedó como uno de los recuerdos más representativos del estrecho vínculo que mantenían madre e hijo y del apoyo que ella brindó a sus aspiraciones profesionales desde el comienzo.

Su último deseo se cumplió antes de partir

De acuerdo con el obituario difundido por la familia, Chris fue diagnosticada con cáncer de páncreas a finales de 2025. Tras conocer su estado de salud, expresó un deseo muy personal: vivir lo suficiente para presenciar la graduación de su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck.

Ese anhelo pudo hacerse realidad pocos días antes de su fallecimiento. Rodeada de su familia, asistió a la ceremonia y, apenas dos días después, murió mientras dormía. Su partida ha generado numerosas muestras de afecto hacia una mujer cuya mayor huella no estuvo frente a las cámaras, sino en la vida de su familia, en las generaciones de estudiantes que formó y en las causas sociales que defendió durante décadas.

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