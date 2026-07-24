¡Escándalo internacional! detienen en Perú a exreina de belleza con presunta droga rumbo a São Paulo

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La modelo brasileña Julie Rocha Neves, conocida por su participación en certámenes de belleza, quedó en el centro de la atención pública tras ser detenida por las autoridades peruanas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La joven fue intervenida cuando intentaba abordar un vuelo hacia São Paulo con presunta droga escondida en su equipaje, un caso que ahora es investigado por la Dirección Antidrogas (Dirandro).

El operativo que terminó con su arresto

De acuerdo con la información difundida por las autoridades peruanas, Rocha Neves viajaba acompañada por un ciudadano brasileño identificado como Fabio Santos. Ambos fueron intervenidos luego de que los controles de seguridad detectaran irregularidades en sus maletas, donde presuntamente se ocultaban más de tres kilogramos de cocaína camuflados en la estructura del equipaje.

Las pruebas realizadas por los agentes confirmaron de manera preliminar la presencia de alcaloide de cocaína, por lo que los dos pasajeros fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. La investigación busca determinar el grado de participación de ambos y establecer si actuaban para una organización dedicada al narcotráfico internacional.

De los concursos de belleza a una investigación por narcotráfico

Julie Rocha Neves alcanzó notoriedad en Brasil tras participar en concursos de belleza desde temprana edad, convirtiéndose en una figura conocida en redes sociales y en el mundo del modelaje. Su detención generó un fuerte impacto debido a su trayectoria pública y a las circunstancias en las que ocurrió el operativo.

Según las primeras líneas de investigación, las autoridades sospechan que redes criminales estarían reclutando a personas con perfiles públicos para utilizarlas como correos humanos, aprovechando que suelen despertar menos sospechas durante los controles migratorios. No obstante, el caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una sentencia ni una resolución judicial definitiva.

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