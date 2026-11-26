El mundo de la música está de luto. Andy Taylor, el guitarrista cuyos distintivos riffs ayudaron a construir la identidad de Duran Duran, falleció este lunes a los 65 años. La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda, donde informaron que el músico murió "en paz, en su casa y rodeado de su familia". Taylor había revelado en noviembre de 2022 que padecía cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro, un diagnóstico que recibió cuatro años antes y que le impidió asistir a la ceremonia de ingreso de la banda al Salón de la Fama del Rock & Roll.

“Nunca se cerrará; no lo permitiré”

Las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar. Simon Le Bon, vocalista de la agrupación, expresó su dolor de manera desgarradora: "Hay un enorme hueco con la forma de Andy Taylor en mi corazón. Nunca se cerrará; no lo permitiré. Lo extrañaré y lo amaré por el resto de mis días". Por su parte, Duran Duran emitió un comunicado destacando su legado: "Estuvo presente desde el comienzo mismo de nuestra historia. Aportó a nuestra música una pasión y una actitud audaz que dejaron una huella imborrable". La banda recordó que su forma de tocar impulsó las canciones que los llevaron por todo el mundo y que su humor seco los mantuvo con los pies en la tierra.

Del anuncio en el periódico al estrellato de MTV

Nacido en Cullercoats, una localidad costera del norte de Inglaterra, Taylor provenía de una familia de pescadores. Su destino cambió cuando, a los 13 años, tomó una moneda de una libra y le pidió clases de guitarra a su vecino, quien resultó ser miembro de los Spiders from Mars, la banda de David Bowie. Años más tarde, en 1980, respondió a un anuncio en el semanario Melody Maker buscando guitarrista para un grupo en Birmingham. "Fue como un '¡pum!'", recordó años después. Su experiencia y versatilidad lo hicieron destacar de inmediato y se convirtió en el quinto miembro de Duran Duran.

Con su llegada, la banda se convirtió en un fenómeno mundial. Su guitarra fue clave en éxitos como Girls on Film, Hungry Like the Wolf, Rio y The Reflex, que alcanzó el número uno en Estados Unidos y el Reino Unido en 1984. La combinación de sintetizadores con el rock y la estética visual de sus videos en MTV los catapultó a la fama absoluta.

El vuelo en solitario y la búsqueda de sus propias reglas

En 1986, en la cima del éxito y agotado por las constantes giras y la presión de la fama, Taylor tomó la decisión de abandonar Duran Duran. Antes de irse, ya había formado el proyecto paralelo The Power Station junto al bajista John Taylor. Durante las siguientes décadas, desarrolló una carrera como solista (con discos como Thunder) y se consolidó como un productor de renombre, trabajando con artistas que iban desde Rod Stewart hasta The Ting Tings.

Regresó a Duran Duran en 2001 para una serie de conciertos y el álbum Astronaut (2004), pero volvió a marcharse en 2006. En una entrevista, explicó que ya no podía seguir las estrictas reglas de una banda a tiempo completo. "Las reglas de la banda no pueden estar por encima de las reglas de la vida. La familia, los hijos. Hay un límite en cuanto a lo que uno puede sacrificar", afirmó.

El pilar de una familia

A pesar de los escenarios y los miles de aplausos, su mayor orgullo era su hogar. Le sobreviven su esposa, Tracey Wilson, con quien estuvo casado 44 años (ella era la peluquera de la banda cuando se conocieron), sus cuatro hijos y un nieto. En un comunicado, su esposa lo describió como "el pilar de nuestra familia". "A pesar de todas las experiencias increíbles que le brindó la música, la familia siempre estuvo en primer lugar. Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos", escribió Wilson. Un músico que, como él mismo dijo, deja una carrera imborrable y la certeza de que "nadie más sonaba como nosotros".

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