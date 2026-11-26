La gala del Miss Universo 2026 llegó a su fin y, aunque la corona se fue para Puerto Rico, en el corazón de la familia Vegas Goetz el sentimiento es de victoria absoluta. Minutos después de conocerse el veredicto, Andreina Goetz, madre de Clara, compartió sus primeras impresiones con la revista ¡HOLA! en medio de la euforia del evento. Con la voz cargada de sentimiento, admitió el pesar de no haber traído la ansiada octava corona a casa, pero dejó claro que el recorrido de su hija ya es un triunfo inquebrantable. “Queríamos una corona para Venezuela, siento que nos lo merecemos, pero no siempre ocurren las cosas como uno quiere”, confesó.

“Dios hizo lo que más le convenía a Clara”

Lejos de dejarse llevar por la frustración, Andreina miró el resultado desde la paz y la fe. Convencida de que un triunfo de Clara habría sido un motivo de unión y alegría para todos los venezolanos, la madre aseguró que el resultado final responde a un plan superior. “Papá Dios hizo lo que más le convenía a Clara, ella ganó igual”, afirmó.

Un mensaje de fortaleza para su “princesa”

Aún sin haber podido fundirse en un abrazo con su hija tras el cierre del evento, Andreina le envió un mensaje cargado de amor y consejo. Le pidió que conserve siempre su fuerza interior y le recordó que cada paso, cada respuesta y todo el camino de preparación quedan como un aprendizaje para toda la vida. Para la orgullosa madre, la actuación de Clara sobre el escenario fue “espectacular”, “bellísima” y “perfecta”. Entre sonrisas y emoción, cerró reafirmando que, independientemente de lo que digan los jueces, seguirá siendo su princesa y su reina para toda la vida.

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