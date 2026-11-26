La disputa que mantuvo a Brad Pitt y Angelina Jolie enfrentados ante la justicia por uno de sus bienes compartidos llegó a un nuevo desenlace. Los actores alcanzaron un acuerdo extrajudicial para resolver el conflicto por Château Miraval, una propiedad en Francia que, después de su separación, se convirtió en motivo de una prolongada batalla legal.

El desacuerdo se centró en la participación accionaria del negocio vinícola y en la venta que Jolie realizó a un tercero, operación que Pitt cuestionó ante los tribunales. Tras varios años de procedimientos, ambos decidieron cerrar sus reclamaciones mutuas en este caso y comunicaron que no ofrecerán declaraciones adicionales sobre los términos de la negociación.

Château Miraval, el lugar donde se casaron y terminó enfrentándolos

La propiedad ubicada en la región francesa de Provenza fue adquirida por la pareja en 2008. El complejo incluye viñedos y un negocio de producción de vinos que, además de su valor comercial, tiene un significado personal para los actores, pues allí celebraron su boda en 2014.

Tras la separación, el patrimonio compartido comenzó a generar desacuerdos. En 2021, Jolie vendió su participación a una empresa vinculada al grupo Stoli, una decisión que posteriormente llevó a Pitt a presentar una demanda en 2022. El actor alegó que la transacción violaba un entendimiento entre ambos que impedía vender las acciones sin el consentimiento del otro. Jolie negó que existiera ese pacto en los términos planteados por su expareja.

Una disputa empresarial que expuso acusaciones personales

El enfrentamiento por la bodega también llevó a los tribunales detalles de la ruptura que ambos habían mantenido bajo reserva. En una contrademanda, Jolie expuso acusaciones de violencia contra Pitt por un incidente ocurrido durante un vuelo privado en 2016, en el que también involucró a sus hijos. El actor negó las acusaciones y no enfrentó cargos penales por ese episodio.

Las diferencias sobre la venta de la propiedad y las condiciones que cada uno planteaba durante las negociaciones prolongaron el conflicto durante años. De esta manera, Château Miraval pasó a ser uno de los principales asuntos pendientes entre los actores, incluso después de que formalizaran su divorcio en diciembre de 2024.

¿Qué se sabe del acuerdo que alcanzaron?

La resolución se anunció mediante un comunicado conjunto en el que ambas partes confirmaron que optaron por un arreglo fuera de los tribunales. No detallaron si alguno tuvo que realizar pagos, ceder derechos o aceptar condiciones específicas para lograr el cierre del caso.

"Hemos alcanzado un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios", expresaron.

En el mismo pronunciamiento, rechazaron las versiones atribuidas a supuestas fuentes cercanas, al afirmar que esos comentarios no procedían de ellos ni de personas de su entorno.

La decisión pone fin a las reclamaciones que Brad Pitt y Angelina Jolie mantenían entre sí por Château Miraval, pero no supone una reconciliación personal. El actor todavía tiene un litigio independiente relacionado con Yuri Shefler y las compañías vinculadas a la adquisición de la participación que Jolie vendió, por lo que ese proceso no queda resuelto con el acuerdo entre los exesposos.



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