La aristócrata alemana que conquistó las grandes revistas, se convirtió en una de las modelos mejor pagadas de los años 60 y también llegó al cine murió en Berlín a los 87 años. Su vida estuvo marcada por el glamour, un pasado familiar dramático, romances y una carrera que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria.

La noticia fue confirmada por su hermana, Catharina Kappelhoff-Wulff, quien informó que Vera "Veruschka" von Lehndorff falleció el 24 de noviembre de 2026. Su partida revive la historia de una mujer que pasó de pertenecer a la aristocracia alemana a convertirse en un rostro internacional, admirado por fotógrafos, diseñadores y celebridades.

De una familia aristocrática a una infancia marcada por la tragedia

Veruschka nació el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, Prusia Oriental, con el nombre de Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort. Su infancia estuvo lejos de los lujos que años después rodearían su carrera. La Segunda Guerra Mundial trastocó la vida de su familia y la obligó a crecer entre pérdidas, desplazamientos y las consecuencias de un conflicto que marcó a Europa.

Su padre, el conde Heinrich von Lehndorff-Steinort, estuvo involucrado en la resistencia contra Adolf Hitler y en el intento de atentado del 20 de julio de 1944. Tras el fracaso del complot, fue ejecutado por el régimen nazi. Vera tenía apenas cinco años cuando perdió a su padre, un episodio que marcó profundamente la historia familiar.

Se convirtió en una de las modelos más cotizadas de los años 60

Su entrada al mundo de la moda ocurrió a finales de los años 50, cuando un fotógrafo descubrió su potencial durante su estancia en Italia. Su altura, sus facciones y su manera de expresarse frente a la cámara la diferenciaron rápidamente de otras modelos y le abrieron las puertas de las publicaciones más prestigiosas.

Durante la década de 1960 alcanzó una fama extraordinaria. Trabajó con reconocidos fotógrafos, apareció en importantes editoriales de moda y se convirtió en una de las figuras más solicitadas de su generación. Su éxito también se reflejó en sus honorarios: llegó a cobrar cantidades muy elevadas por jornada de trabajo, algo que la posicionó entre las modelos más poderosas de aquella época.

Su paso por el cine también dejó huella

Veruschka no se conformó con dominar las páginas de las revistas y también incursionó en la actuación. Uno de sus trabajos más recordados fue en Blow-Up, la película de Michelangelo Antonioni estrenada en 1966, donde interpretó una versión de sí misma. Su aparición en esta producción la acercó a otro público y reforzó su imagen como una de las personalidades más reconocibles de la cultura visual de los años 60.

Décadas más tarde volvió a participar en el cine con Casino Royale, estrenada en 2006, en la que interpretó a una condesa. Aunque su carrera cinematográfica no tuvo la misma dimensión que su trayectoria en la moda, estas apariciones demostraron que su imagen seguía teniendo un lugar en la cultura popular.

Se alejó de las pasarelas para explorar su lado artístico

Detrás de las fotografías y la fama también existía una mujer interesada en explorar otras formas de expresión. Con el tiempo, se distanció del modelaje convencional y comenzó a experimentar con la pintura corporal, la fotografía y el arte performático, utilizando su propio cuerpo como parte de sus propuestas creativas.

Esta faceta le permitió romper con la imagen tradicional de una modelo que únicamente posa para las cámaras. Veruschka buscó involucrarse en el proceso artístico y construir conceptos visuales propios, una inquietud que la acompañó durante buena parte de su vida y que la mantuvo vinculada a la creatividad incluso cuando dejó de estar en el centro de la industria de la moda.

Un reencuentro sentimental que terminó con una despedida

Entre los aspectos más personales que resurgen tras su muerte está su historia con el fotógrafo Franco Rubartelli, con quien mantuvo una relación sentimental durante sus primeros años de fama y compartió experiencias profesionales.

Según trascendió, ambos retomaron el contacto después de pasar más de cinco décadas sin saber el uno del otro. Ese acercamiento les permitió recuperar parte de una conexión que había quedado en el pasado, pero la noticia de su fallecimiento convirtió ese reencuentro en un recuerdo doloroso para el fotógrafo, quien expresó su tristeza por el tiempo que ya no podrán compartir.

La historia añade un capítulo íntimo a la vida de una mujer que durante décadas estuvo rodeada de cámaras, admiradores y reconocimiento, pero que también tuvo relaciones, recuerdos y experiencias personales lejos del espectáculo.



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