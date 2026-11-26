La polémica por el vestido que lució Clara Vegas Goetz en la gala final del Miss Universo sigue sumando reacciones y esta vez fue Alicia Machado quien se expresó sin filtros. La Miss Universo 1996 no ocultó su descontento con la creación de Ángel Sánchez y lanzó una serie de comentarios contundentes contra el diseñador, a quien responsabilizó de los detalles que, según su apreciación, perjudicaron la imagen de la representante venezolana.

En un video que circula en redes sociales, Machado desmenuzó el traje, cuestionó su confección y hasta se mostró indignada por el resultado. Su reacción no pasó inadvertida, especialmente porque dejó claro que sus críticas no iban dirigidas a Clara, sino al responsable de vestirla para una de las noches más importantes de la competencia.

Alicia Machado destrozó el vestido y arremetió contra su diseñador

La venezolana fue especialmente dura al evaluar el acabado de la pieza. Cuestionó el corte, la manera en que la tela se ajustaba al cuerpo y las bolsas que, según explicó, se formaban en distintas zonas del vestido, particularmente donde estaban las pinzas delanteras y traseras. Para Machado, esos detalles evidenciaban problemas de confección que no debieron pasar desapercibidos.

El color también estuvo entre sus objeciones, pero su molestia fue más allá de una evaluación estética. Alicia dirigió fuertes calificativos a Ángel Sánchez, cuestionó su trabajo y lanzó expresiones despectivas contra él. Incluso le sugirió que pidiera opiniones honestas a sus conocidos y allegados de los medios de comunicación, en lugar de conformarse con comentarios complacientes.

Fuiste tú, no la niña": defendió a Clara Vegas

En medio de su explosiva reacción, Machado quiso dejar clara su posición sobre la Miss Venezuela. Insistió en que Clara no tenía responsabilidad por el resultado del vestido y que las críticas debían dirigirse a quien estuvo detrás de la confección y de la propuesta de vestuario. Con ello, separó el desempeño de la candidata de las decisiones tomadas por su equipo.

La exreina respaldó a Clara y consideró injusto que la joven recibiera cuestionamientos por una elección que no dependía exclusivamente de ella. Su postura se suma a las voces que han defendido a la representante venezolana tras el certamen, en medio de las discusiones sobre su desempeño, su estilismo y las decisiones que marcaron su participación en el Miss Universo.

Elogió el vestido de la preliminar y a otro diseñador venezolano

Machado también recordó el traje que Clara llevó durante la competencia preliminar, el cual, según su opinión, debió utilizar en la gala final. La ex Miss Universo manifestó su preferencia por esa propuesta y aprovechó el momento para reconocer el trabajo de su creador, al que calificó como un gran talento del diseño venezolano.

Su elogio contrastó con la descarga que lanzó contra Ángel Sánchez. Alicia consideró que el vestido de la preliminar tenía mejores condiciones para acompañar a Clara en la noche decisiva.

Ángel Sánchez vuelve al centro de la polémica

El vestido de Clara Vegas se convirtió en uno de los temas más discutidos después de la competencia. Las opiniones sobre el diseño han estado divididas entre quienes defienden su propuesta y quienes cuestionan el corte, el acabado y el efecto visual de la pieza sobre la candidata. La reacción de Machado vuelve a colocar al modisto en el centro de un debate que no ha cesado entre seguidores de los concursos de belleza.

Alicia no solo fijó posición sobre el vestuario de Venezuela, sino que también dejó un mensaje directo al diseñador. Para ella, Clara cumplió con su papel y el problema estuvo en el traje que eligieron para la gala final. Una opinión que muchos otros especialistas y comentaristas han mencionado.

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