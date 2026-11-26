La actriz Roxana Díaz presentó su primera obra autobiográfica titulada Lo que ves y lo que soy. El texto aborda la visión y el cambio de percepción de la intérprete tras haber sido víctima de violencia de género hace más de veinte años. El lanzamiento del libro se llevó a cabo durante la primera conferencia de Proyecto M, un espacio creado por Hispanomedios para dar visibilidad a las personas que han atravesado situaciones de violencia.

De la televisión a los escritos

Roxana Díaz es una reconocida actriz venezolana con una trayectoria en televisión, cine y teatro. A lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones dramáticas. En el año 2003, su caso de violencia doméstica a manos de su entonces pareja, el también actor Daniel Alvarado, tuvo cobertura mediática nacional e internacional. Aquel episodio marcó un precedente en el debate público sobre la violencia contra la mujer en Venezuela. Desde entonces, Díaz ha mantenido una postura pública de concientización sobre este tema, labor que ahora traslada al formato editorial con este libro.

Proyecto M: el espacio para el testimonio

La presentación del libro formó parte del primer evento de Proyecto M, una plataforma impulsada por Hispanomedios. Esta iniciativa busca funcionar como un escenario para que las víctimas de violencia compartan sus historias y encuentren herramientas de apoyo. La participación de Díaz en este foro abre la programación de la organización, que planea continuar con actividades enfocadas en el acompañamiento y la prevención.

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