Fátima Bosch eligió una manera poco convencional de despedirse de su reinado como Miss Universo. En lugar de un discurso tradicional o un recopilatorio de fotografías, la mexicana protagonizó un video en el que se entrevistó a sí misma, creando un diálogo entre la mujer detrás de la corona y la reina que vivió durante un año bajo la mirada internacional.

En una de sus versiones aparece vestida de manera informal, incluso con un curioso atuendo de gallina, mientras conversa con su otra versión, caracterizada con el vestuario de Miss Universo. A través de este recurso, Bosch respondió preguntas sobre lo que significó el concurso, los retos que enfrentó y si está preparada para dejar atrás el título.

"Mi voz era más fuerte que mis miedos": lo que descubrió durante su reinado

Durante la entrevista, Bosch reconoció que su experiencia como Miss Universo resultó mucho más difícil de lo que imaginaba. La pregunta sobre los desafíos que enfrentó abrió paso a una reflexión sobre sus propios límites y la fortaleza que descubrió en medio de las exigencias de llevar la corona.

Al hablar de lo que aprendió de sí misma, dejó una de las frases más significativas del video: "Que mi voz era más fuerte que mis miedos". La confesión resume parte de su crecimiento durante este año, en el que tuvo que asumir compromisos, enfrentar críticas, representar a su país y desenvolverse en una plataforma con enorme exposición pública.

¿Volvería a vivirlo? Fátima Bosch responde sin dudar

Luego, al preguntarse si repetiría la experiencia de convertirse en Miss Universo, se respondió con un rotundo sí. Aseguró que volvería a hacerlo en todas sus vidas, una declaración con la que dejó claro que, pese a las dificultades, no se arrepiente de haber asumido este desafío.

Además, habló de las personas que conoció durante su reinado y de las huellas que cada encuentro dejó en ella. La mexicana expresó que se lleva una parte de sí misma en cada vida que tuvo la oportunidad de tocar, una reflexión que va más allá de los viajes, las apariciones públicas y las responsabilidades asociadas al título.

La corona seguirá su camino y ella escribirá el suyo

Uno de los momentos más emotivos del video llegó cuando le preguntaron si estaba lista para dejar la corona. Fátima respondió que considera que el título está preparado para comenzar su propia historia, mientras ella también se dispone a continuar escribiendo la suya.

La frase representa el cierre de una etapa sin que eso signifique detener sus sueños o abandonar todo lo que construyó durante su reinado. Por el contrario, su mensaje apunta a continuar creciendo, ahora desde una nueva posición y con las experiencias que le dejó Miss Universo.

La última pregunta fue quizás la más personal de todas: si estaba lista para volver a ser simplemente Fátima. Con esa interrogante, la mexicana puso el foco en su identidad más allá de la banda, la corona y el reconocimiento internacional, recordando que detrás de la reina existe una mujer con su propia historia, aspiraciones y camino por recorrer.

El video se convirtió así en una despedida diferente, en la que Bosch mezcló humor y sensibilidad para mirar hacia atrás antes de entregar el título. Su legado, más allá de los momentos que protagonizó durante su reinado, también queda ligado a las reflexiones que compartió sobre el miedo, la voz propia, los vínculos humanos y la posibilidad de comenzar nuevamente.



Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube