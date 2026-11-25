Catherine Fulop protagonizó un emotivo recorrido por Caracas junto al creador de contenido venezolano Marcos Noriega, con quien visitó los espacios donde transcurrió su infancia y juventud antes de radicarse en Argentina. Tras 14 años sin pisar Venezuela, la actriz venezolana volvió a la ciudad que la vio crecer y documentó en redes sociales el impacto de reencontrarse con sus raíces.

Antigua casa



Durante el trayecto, Noriega llevó a Fulop hasta el barrio El Dorado, en Petare, para localizar su antigua vivienda familiar, llamada Yamavica. Entre risas y nostalgia, la artista explicó que ese nombre surgió de las sílabas iniciales de ella y sus tres hermanas: Yasmín, Maribel, Vicky y Katy. Al reconocer la fachada y los alrededores del inmueble, Fulop rompió en llanto, pidió fotografías en el lugar y señaló rincones cargados de historia personal, como la platabanda donde jugaba con sus hermanos, el espacio donde su familia armaba el árbol de Navidad y el cuarto de su padre y su abuela.

Celebraciones de carnaval



En medio del recorrido por las calles del sector, la actriz también evocó las celebraciones de carnaval de su juventud, recordó antiguos comercios de la zona y rememoró el día en que su madre celebró allí su primera comunión. Con humor y espontaneidad, incluso bromeó con referencias a programas clásicos de la televisión venezolana como Atrévete a soñar y La cámara indiscreta, mientras compartía con los vecinos y agradecía la sorpresa organizada para su regreso.

Regreso a Venezuela



La jornada continuó con otro anhelo gastronómico que Fulop deseaba cumplir en la capital: comer un perro caliente callejero caraqueño con todas sus salsas. En tono distendido, acompañó el tradicional bocado con una copa de vino rosado frío, al que presentó junto a Noriega como una combinación armoniosa para celebrar su vuelta al país tras más de una década.

Viral



El video del encuentro superó rápidamente las 60 mil reacciones en Instagram y acumuló miles de comentarios de seguidores venezolanos y argentinos que celebraron la autenticidad de la actriz, nacida en Caracas en 1965 y recordada por su paso por el Miss Venezuela 1986 y por telenovelas emblemáticas como Abigail.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube