La actriz, modelo y presentadora venezolana Catherine Fulop anunció su regreso a Venezuela luego de permanecer 14 años fuera del país. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la artista confirmó que su retorno responde a una invitación profesional extendida por la cadena televisiva Venevisión, además del reencuentro con su madre y su entorno familiar en Caracas.

"¡Mi gente bella! ¿Adivinan dónde estoy? Sí, me vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué emoción es volver a mi país! Venevisión me invitó a formar parte de un lindo proyecto y no podía estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", expresó la artista a través de su cuenta en Instagram.

De las pasarelas de al éxito dramático

Fulop inició su proyección pública en 1986 al participar en el certamen Miss Venezuela, competencia en la que figuró en el cuadro de finalistas y obtuvo la banda de Miss Fotogénica. Ese mismo año representó al país en el concurso Miss América Latina, donde alcanzó el puesto de tercera finalista.

Tras su paso por los concursos de belleza, debutó en la actuación en 1987 con la telenovela "Roberta", transmitida por Radio Caracas Televisión (RCTV). Su ascenso en la televisión venezolana se consolidó con papeles protagónicos en producciones como "Mi amada Beatriz" (1987) y "La muchacha del circo" (1988), hasta alcanzar proyección internacional en 1988 con el rol titular de "Abigaíl", dramático que protagonizó junto a Fernando Carrillo. Posteriormente, encabezó los elencos de "Pasionaria" (1990) y "Mundo de fieras" (1991) en Venevisión.

Radicación en Argentina y vínculo con su país natal

Para 1993, Fulop se trasladó a Buenos Aires para protagonizar las telenovelas "Déjate querer" (1993) y "Cara bonita" (1994), donde estableció su residencia permanente. Contrajo matrimonio en 1998 con el actor y productor Osvaldo Sabatini, con quien tuvo a sus hijas Oriana y Tiziana, y desarrolló una trayectoria sostenida en televisión, teatro y radio, destacando en producciones como "Rebelde Way", la conducción de "Talento Argentino" y ciclos radiales como "El club del Moro". En marzo de 2021 obtuvo la ciudadanía argentina.

Antes de este retorno, sus últimas apariciones profesionales en la pantalla venezolana incluyeron una participación especial como ella misma en la telenovela "La mujer perfecta" de Venevisión (emitida entre 2010 y 2011), mientras que su última visita personal al país se registró hace 14 años.

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