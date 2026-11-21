Taylor Swift llevará parte de su historia musical a las vitrinas de un museo. La intérprete estadounidense será protagonista de una exposición especial en el Museo de Bellas Artes de Boston (MFA), donde sus seguidores podrán conocer de cerca algunos de los objetos que han acompañado diferentes etapas de su carrera.

La exhibición, titulada Taylor Swift: The Eras Collection, abrirá sus puertas el 10 de abril de 2027 y permanecerá disponible hasta el 15 de agosto del mismo año. La propuesta contempla más de 50 piezas procedentes del archivo personal de la artista, distribuidas en 12 secciones que recorrerán su evolución musical y estética durante dos décadas.

La iniciativa representa un acontecimiento particular para la institución, pues será la primera vez en sus 150 años de historia que dedica una exposición a una figura de la música. Además, Boston será la única ciudad que albergará esta colección.

Un recorrido por las 12 eras de Taylor Swift

La exposición permitirá seguir los cambios que han definido la identidad artística de Taylor Swift desde sus comienzos en el country hasta su consolidación como una de las principales figuras del pop.

El recorrido comenzará con referencias a Tim McGraw, el videoclip de su primer sencillo, publicado en 2006, y llegará hasta The Fate of Ophelia, producción audiovisual relacionada con su álbum The Life of a Showgirl (2025).

Cada sección estará dedicada a una etapa de su discografía y mostrará cómo la cantante ha transformado su sonido, imagen y narrativa a lo largo de los años.

Los vestuarios que marcaron sus presentaciones

Entre los elementos que despertarán mayor interés se encuentran los atuendos utilizados durante The Eras Tour, la gira internacional que reunió las distintas etapas musicales de Swift en un mismo espectáculo.

La colección incluirá un vestido rojo diseñado por Alberta Ferretti, que la artista llevó durante los segmentos dedicados a Folklore y Evermore.

También estará el body adornado con pedrería de Zuhair Murad, correspondiente a la era Midnights, además de una chaqueta con flecos brillantes que utilizó durante la interpretación de Karma.

Estas prendas permitirán observar de cerca los detalles de diseño y confección de algunos de los looks que acompañaron sus presentaciones ante millones de espectadores.

Guitarras, banjos y objetos de sus videoclips

La propuesta también tendrá espacio para los instrumentos musicales que han formado parte de su trayectoria.

Entre las piezas anunciadas figuran un banjo Deering utilizado durante la gira de Speak Now en 2010 y una guitarra acústica Gibson J-180 verde vinculada con la etapa de Reputation. A ellos se suma una mandolina que apareció en el videoclip de Willow.

Otro de los objetos destacados será la estructura de un piano de cola decorado en tonos rosados y dorados, utilizado durante la presentación de Lover en los American Music Awards de 2019, ceremonia en la que Taylor recibió el reconocimiento como Artista de la Década.

La muestra también recreará elementos visuales del videoclip de Fortnight, perteneciente al álbum The Tortured Poets Department. En este espacio estarán el vestido de inspiración victoriana que llevó la cantante y una máquina de escribir, acompañados por una instalación de papeles suspendidos que evocará la estética de la producción.

¿Cuándo será la exposición y cuánto costarán las entradas?

Los admiradores de Taylor Swift podrán visitar la exhibición entre el 10 de abril y el 15 de agosto de 2027 en el Museo de Bellas Artes de Boston.

De acuerdo con la información difundida por la institución, las entradas generales tendrán un costo de 40 dólares para los adultos e incluirán el acceso a las colecciones permanentes del recinto.

La venta general está programada para el 13 de diciembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, fecha que coincide con el cumpleaños número 37 de la cantante. Los miembros del museo tendrán la posibilidad de acceder a una preventa.

Asimismo, será necesario reservar un horario específico para ingresar a la exposición. Durante el período en que permanezca abierta, el museo también extenderá su jornada los sábados hasta las 10:00 de la noche.

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