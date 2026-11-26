La repentina muerte de Hayden Panettiere el pasado 16 de agosto a los 36 años dejó un vacío legal. Al no haber redactado un testamento, la totalidad de su patrimonio queda automáticamente en manos de su única hija, Kaya Klitschko, de 11 años. Para proteger los bienes de la menor, Wladimir Klitschko, exprometido de la actriz y padre de la niña, ha presentado una solicitud formal ante el tribunal de sucesiones de Los Ángeles para que se nombre a una administradora temporal que se haga cargo de la fortuna hasta que Kaya alcance la mayoría de edad.

Joyas empeñadas y un acceso no autorizado

Según los documentos judiciales obtenidos por medios como People y TMZ, el exboxeador advirtió que una "persona ajena a la familia", previamente vinculada a Panettiere, habría sustraído joyas y objetos personales de la actriz para empeñarlos en una casa de empeño local. Este establecimiento se habría negado a proporcionar información sin la intervención policial. A esto se suma que, antes del fallecimiento, tanto Klitschko como la actriz ya habían detectado el ingreso no autorizado de un individuo a la vivienda de Panettiere en Los Ángeles, lo que los llevó a contratar seguridad privada y cambiar las cerraduras.

La cuenta millonaria que espera a Kaya

Los documentos presentados por Klitschko desglosan la fortuna de la recordada estrella de Héroes y Nashville. El patrimonio total asciende a 6.232.119 dólares, lo que equivale a unos 5,7 millones de euros. De esta cifra, 5.108.519 dólares corresponden a bienes personales acumulados, mientras que 1.023.600 dólares provienen de bienes inmuebles, incluyendo su apartamento en West Hollywood. La actriz también generaba ingresos anuales cercanos a los 100.000 dólares por sus propiedades. Para gestionar este complejo entramado, Klitschko propone a Melissa Moskal Bencivenga, una asesora fiscal y financiera con sede en Los Ángeles, como la persona idónea para administrar los activos.

El camino legal hacia una herencia segura

El proceso judicial ha avanzado de forma paulatina. Un juez ya le concedió a Klitschko la tutela temporal del patrimonio de Kaya el pasado 8 de octubre, una medida que le permite salvaguardar los bienes de su hija mientras se designa a un administrador permanente. La próxima audiencia está programada para el 7 de diciembre, fecha en la que se revisará la solicitud de Bencivenga. Según reportes, la pequeña Kaya, quien vive con su padre en Ucrania, ya compareció de forma remota en una de las vistas para confirmar su identidad. Klitschko ha dejado claro que su única intención es "recibir, administrar y custodiar" lo que por derecho le corresponde a su hija, evitando que el legado de su madre se pierda en el limbo legal.

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