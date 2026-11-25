El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) no solo ha revolucionado la industria de los videojuegos, sino que ha puesto a la música latina en el centro de su universo. El juego, que salió a la venta el pasado jueves, incluye dos emisoras completamente dedicadas a los ritmos hispanos. La primera es Cocoteo FM, una estación de 30 canciones que abarca desde el reguetón y el dembow hasta la bachata y el merengue, y que cuenta con un anfitrión de lujo. El puertorriqueño Bad Bunny, quien además da vida al personaje de 'El Martillo' y a 'Mítico Mario' en el juego, conduce el espacio junto a RaiNao, en el papel de 'La Gata'. En esta frecuencia suenan los éxitos de Karol G, Rosalía, Feid, Rauw Alejandro, Fuerza Regida, Myke Towers, Young Miko, Jhayco, Anuel AA, Don Omar, Calle 13, Romeo Santos, Tokischa y Kali Uchis, entre muchos otros. El propio Bad Bunny aporta tres temas a la lista, destacando Otra noche en Miami.

El legado tropical de los Estefan

Para quienes prefieren la nostalgia y el sabor de antaño, el juego ofrece Radio La Ola. Esta segunda emisora, compuesta por 25 clásicos de la salsa y la música tropical, es conducida por nada menos que Gloria y Emilio Estefan. A través de sus frecuencias desfilan leyendas inmortales como Celia Cruz, Rubén Blades, Willie Colón, Héctor Lavoe, Benny Moré, Óscar D'León, El Gran Combo, Joe Arroyo y Wilfrido Vargas, junto a temas icónicos como Pedro Navaja y Mi tierra. Gloria Estefan también hace acto de presencia en la emisora de pop de los años ochenta con el clásico Dr. Beat de Miami Sound Machine, mientras que la voz de Celia Cruz se cuela en la emisora oculta de música haitiana con la versión de Guantanamera de Wyclef Jean.

Voces latinas más allá del reggaetón

La huella hispana en GTA VI va mucho más allá de las emisoras de salsa y reggaetón. El álbum oficial del juego, que cuenta con 34 canciones originales, incluye temas de artistas como Rauw Alejandro, Jhayco, Fuerza Regida, Camila Cabello, Cardi B, Kali Uchis, Arca y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. Además, artistas como Pitbull aparecen en las estaciones de pop y rap del sur, y J Balvin hace lo propio en la emisora haitiana junto al DJ Michaël Brun. Incluso el ámbito de la música clásica tiene un toque criollo: en la estación dedicada a este género, la pianista china Yuja Wang interpreta el Concierto para piano n.º 2 de Prokófiev acompañada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel. Con esta apuesta, Rockstar Games deja claro que la diversidad musical es el verdadero motor de las calles de León.

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