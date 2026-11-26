Lina Teresa, reconocida modelo, comunicadora y quien porta la corona de Miss Universo Cuba 2025, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que ha conmovido a sus seguidores. La también hija de la presentadora Lili Estefan reveló que padece esclerosis múltiple (EM), una enfermedad neurológica crónica. En un video, la joven explicó que todo comenzó poco después de ser coronada, en una de las etapas más exigentes de su vida, cuando entrenaba hasta 16 horas al día.

“Comencé a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y una pérdida de sensibilidad en toda mi pierna derecha, desde la cadera hasta el pie”, relató. A pesar de que su salud se deterioraba y de que le aconsejaban retirarse de la competencia, decidió seguir adelante para representar a su país en Tailandia. “Abandonar nunca fue una opción para mí”, confesó.

Las dificultades en Tailandia

Mientras el mundo veía las galas, los vestidos y las fotografías de la competencia internacional, Lina Teresa lidiaba en privado con un dolor y una presión que iban en aumento. A las críticas en redes sociales se le sumó una severa intoxicación alimentaria durante todo el mes que estuvo en Tailandia. “Sentía que mi propio cuerpo me estaba fallando justo cuando más lo necesitaba”, admitió. Al regresar a Miami, su pierna pareció mejorar, pero la niebla mental y el agotamiento persistieron durante casi un año. Los múltiples estudios médicos no arrojaban respuestas claras; muchos le decían que era simple cansancio.

La mañana en que todo se detuvo

El panorama cambió drásticamente en septiembre pasado. “Desperté una mañana sin poder mover la mano. Entré al hospital y para finales de esa semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie”, narró. Fue en ese momento cuando finalmente recibió el diagnóstico. Aunque la noticia fue devastadora, para ella representó un extraño alivio: “Por primera vez sentí que lo que estaba viviendo era real y que finalmente tenía una explicación”.

Fe, rehabilitación y un nuevo propósito

En la actualidad, la modelo se encuentra enfocada en su recuperación. Durante los últimos dos meses ha pasado por terapia física intensiva para volver a caminar y recuperar el uso de sus manos. En su mensaje, destacó que su fe en Jesucristo y el amor de su familia han sido su principal sostén. Asimismo, reveló que la decisión de hacer público su diagnóstico responde a la necesidad de crear conciencia. Por ello, decidió unir su voz a la de la National Multiple Sclerosis Society para compartir su historia y ofrecer recursos a quienes estén pasando por una situación similar.

“Saber que hice todo eso mientras atravesaba un brote de esclerosis múltiple sin diagnosticar y que aún logré competir al nivel que lo hice es algo que todavía estoy procesando”, reflexionó. A pesar de los retos que se avecinan, Lina Teresa se mostró esperanzada y con ganas de seguir adelante: “Todavía estoy aprendiendo a vivir con este diagnóstico, pero sé que aquí no termina mi historia. Tengo fe en que lo mejor está por venir”.

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