Tras conquistar el puesto de segunda finalista en la 75.ª edición del Miss Universo celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, la representante venezolana Clara Vegas Goetz rompió el silencio en sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a Venezuela, en el que aseguró sentirse orgullosa de su desempeño más allá de no haber obtenido la corona.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y actriz de 24 años agradeció el respaldo recibido durante toda la competencia y reivindicó su recordada palabra "inspiranza" junto al valor de la autenticidad, eje central de su discurso en la gala final.

"Todo para ti Venezuela. Ayer ganamos mucho más que la octava. Alegría, unión, inspiranza, y el recordatorio que cuando creemos en nuestros sueños, el universo nos guía el camino y abre paso a lo que verdaderamente es para nosotros. Recuerden que la autenticidad siempre será nuestra mayor virtud. Los amo. Lo di todo para ustedes, para nosotros, y aunque no ganamos la corona, espero haberles traído alegría durante mi participación en esta edición diamante del Miss Universe", expresó Vegas.

Hermandad con la nueva reina y defensa al vestido de Ángel Sánchez

En su publicación, la venezolana también dedicó palabras de afecto a la anfitriona puertorriqueña Jennifer Barreto, quien hizo historia al coronarse como la primera madre en ganar el certamen universal, destacando el vínculo de amistad que forjaron durante la concentración en la isla.

Asimismo, Clara Vegas aprovechó el espacio para respaldar con humor al diseñador venezolano Ángel Sánchez, creador del traje de gala metalizado con estola estructurada que dividió opiniones en redes sociales e incluso generó críticas por parte de miembros del jurado, quienes señalaron que el atuendo le restó puntos en la ronda decisiva.

Respaldo al talento criollo: "Y por supuesto gracias Ángel Sánchez por este vestido único. Jejejej no dejan de hablar de tu obra de arte. Icónico", comentó la reina venezolana.

Apuesta vanguardista: "Te amo y estoy agradecida de haber llevado esta increíble pieza durante la noche final del Miss Universo. Que viva el talento venezolano. Algo diferente para esta edición diamante", puntualizó.

Con este resultado, Venezuela encadena su segundo año consecutivo ocupando el puesto de segunda finalista en el certamen internacional, cerrando una destacada participación en un cuadro de honor dominado por Latinoamérica junto a Puerto Rico y República Dominicana (Melissa Núñez).

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