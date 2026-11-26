La participación de Clara Vegas en el Miss Universo continúa generando debate después de la final. Esta vez, Luis Chataing y el profesor Briceño se sumaron a las conversaciones sobre el desempeño de la venezolana, al recordar una de sus respuestas y explicar por qué sintieron que, en ese momento, la candidata se proyectó como una de las grandes apuestas para quedarse con la corona.

Durante su conversación, ambos hicieron énfasis en la seguridad con la que Clara asumió sus intervenciones, sin embargo, el intercambio también tomó otro rumbo cuando mencionaron los millones de dólares que, según comentaron, Puerto Rico habría destinado para recibir el concurso, un tema que introdujo suspicacias en torno al contexto de esta edición.

La respuesta de Clara Vegas que convenció a Luis Chataing

Luis Chataing recordó el momento en el que Clara Vegas expresó "cuando yo sea Miss Universo", una frase que destacó por la manera en que la candidata asumió su discurso. El comunicador explicó que, aunque no suele involucrarse demasiado en el análisis de este tipo de competencias desde una perspectiva política, percibió un tono distinto en la venezolana, que a su juicio le dio fuerza y personalidad a sus respuestas.

El profesor Briceño coincidió con esa lectura y describió aquel instante como el momento en que Clara prácticamente se adueñó de la victoria. Para explicar su impresión, planteó que todas las respuestas de una aspirante deberían, en esencia, resolver una misma interrogante: por qué merece convertirse en Miss Universo. Según su análisis, la venezolana logró transmitir esa idea al hablar de liderazgo, inclusión y del papel de la mujer, sin necesidad de expresarlo de manera literal en cada intervención.

El profesor Briceño puso sobre la mesa los millones que habría invertido Puerto Rico

En otro momento de la conversación, Briceño comentó que había recibido información sobre una inversión de ocho millones de dólares que Puerto Rico habría destinado para albergar el Miss Universo. La cifra apareció en medio de una reflexión sobre el contexto en el que se desarrolló el concurso y el interés que puede tener una sede en impulsar su imagen y generar repercusión internacional a través de un evento de esta magnitud.

A partir de ese comentario, surgió una insinuación sobre lo complicado que puede resultar separar los intereses alrededor de una competencia de las decisiones que finalmente toma el jurado. Sin embargo, durante el intercambio no presentaron pruebas de que la corona estuviera comprada ni aseguraron que la inversión de Puerto Rico condicionara el resultado. Se trató de una reflexión acompañada de suspicacias, no de una denuncia sustentada.

Briceño cuestionó qué ocurre con las puntuaciones durante el concurso

Uno de los cuestionamientos más importantes del profesor Briceño estuvo relacionado con el mecanismo de calificación del Miss Universo. El humorista planteó que el público desconoce si las puntuaciones obtenidas por las candidatas durante las distintas fases se acumulan hasta la elección final o si, al llegar a determinados cortes, los resultados se reinician y todas comienzan nuevamente en igualdad de condiciones.

Briceño recordó que la competencia comprende diferentes etapas, como las entrevistas con el jurado, la observación de las candidatas durante su convivencia, las preliminares, el traje típico y las pasarelas. A partir de esa estructura, cuestionó que no se explique públicamente qué peso tiene cada fase, qué evaluaciones quedan registradas y cómo se utilizan esas calificaciones para decidir quién avanza y quién finalmente gana.

"Estamos hablando de belleza": la reflexión sobre la falta de resultados públicos

El profesor también comparó los concursos de belleza con disciplinas deportivas, en las que el público puede consultar estadísticas, goles, tiempos o resultados que permiten entender por qué un competidor obtiene una victoria. En el Miss Universo, sostuvo, esa posibilidad no existe de la misma manera, porque las puntuaciones no se hacen públicas y buena parte de la evaluación queda bajo criterios que los espectadores desconocen.

En ese sentido, cuestionó que se pretenda discutir el resultado de una competencia sin conocer con exactitud cómo se distribuyeron los puntos o qué mecanismos se aplicaron para seleccionar a las finalistas.

Clara Vegas sigue en el centro de las conversaciones tras el Miss Universo

La venezolana continúa siendo tema de discusión entre seguidores del concurso, quienes han expresado opiniones diversas sobre su desempeño, sus respuestas y el resultado que obtuvo en la competencia. Su participación dejó interrogantes entre quienes esperaban verla avanzar más posiciones, especialmente por la preparación y la seguridad que mostró durante su paso por el escenario internacional.

Las opiniones de Luis Chataing y el profesor Briceño se suman a las reacciones que han surgido después de la final. Ambos reconocieron en Clara una intervención que les pareció convincente y destacaron la manera en que supo defender su candidatura.



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