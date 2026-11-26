La llegada de la Navidad también se hará sentir en los escenarios del Trasnocho Cultural, que esta semana incorpora a su programación música venezolana, comedia, historias personales y espectáculos para toda la familia. La oferta incluye alternativas para quienes buscan disfrutar de las tradiciones propias de diciembre, pero también para quienes prefieren el teatro como espacio de humor, introspección y encuentro.

Entre las propuestas destaca el regreso de los ritmos festivos venezolanos con Vasallos de Venezuela, junto a obras que exploran las relaciones familiares, la identidad, la migración y el amor propio. Además, la Sala TAC abre sus puertas a una exposición que reúne a artistas plásticos y visuales con un propósito solidario.

La música venezolana abre paso a la Navidad

El jueves 26 de noviembre, Vasallos de Venezuela llevará al escenario su espectáculo "En Navidad", una presentación que reúne expresiones musicales y dancísticas de diferentes regiones del país, con un repertorio inspirado en las celebraciones que acompañan el nacimiento del Niño Jesús.

Más de 25 artistas participarán en esta puesta bajo la dirección musical de Jesús Rondón Sotillo y las coreografías de Nahití Ortega. El programa recorrerá géneros y manifestaciones tradicionales como el Romance Andino, las parrandas de Barlovento, las gaitas de tambora y furro, los Giros de San Benito, los aguinaldos venezolanos, La Zaragoza y el Tambor Veleño, antes de culminar con calipsos característicos de las festividades de Año Nuevo en el sur del país.

La función comenzará a las 7:00 p. m. y las entradas tienen un costo de 20 dólares. El espectáculo propone una celebración de la diversidad musical venezolana a través de sonidos, bailes y expresiones que forman parte de las fiestas decembrinas.

Una cena familiar que termina en desastre

La Nochebuena también servirá de escenario para una historia en la que los problemas familiares salen a relucir cuando menos se espera. "Esto no es otro cuento de Navidad" presenta a los Requena, una familia que se reúne para celebrar, pero cuya convivencia pronto deja al descubierto situaciones que convierten la velada en un auténtico caos.

Lo que comienza como una reunión aparentemente normal se transforma en una sucesión de acontecimientos insólitos, secretos y circunstancias incómodas. La obra utiliza el humor negro para retratar las contradicciones de la vida familiar y cuestionar esa imagen de armonía que suele acompañar las celebraciones navideñas.

El montaje tendrá funciones el viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 8:00 p. m., y el domingo 29 a las 7:00 p. m. Los boletos cuestan 10 dólares el viernes y 15 dólares el sábado y domingo.

Madame La Fontaine lleva su historia al escenario

La experiencia personal y la vulnerabilidad serán el centro de "Yo soy Madame La Fontaine", un unipersonal autobiográfico protagonizado por Francescon Madame La Fontaine, que invita al público a acercarse a una historia narrada desde la autenticidad y la reflexión.

A lo largo de la presentación, la artista busca abrir un espacio para el reconocimiento personal, la aceptación y la posibilidad de mirar hacia adentro sin temor a los prejuicios. El espectáculo también incorpora el idioma francés como recurso para conectar dos culturas, explorar sus diferencias y encontrar puntos en común a través de las experiencias humanas.

La propuesta se presentará el viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 8:00 p. m., además del domingo 29 a las 7:00 p. m. Las entradas tendrán un precio de 10 dólares el viernes y 12 dólares durante el fin de semana.

Venezuela como destino: una historia de migración, nostalgia y pertenencia

Las decisiones de emigrar, regresar y comenzar de nuevo también tendrán lugar en la programación con "Emigrar a un país llamado Venezuela", una propuesta dirigida por el profesor Briceño que aborda la venezolanidad desde las vivencias de quienes han construido su vida dentro y fuera del país.

La historia parte de las experiencias personales de Ingrid Serrano y el profesor Briceño, quienes escogieron Venezuela para desarrollar su proyecto familiar y profesional. Desde allí, el espectáculo conecta con las distintas realidades de quienes se marcharon, de quienes permanecen y de aquellos que siguen buscando un lugar donde materializar sus sueños, entre recuerdos, expectativas y nostalgia.

Camila Siso y Tania Sarabia acompañarán la puesta como invitadas especiales. Siso compartirá su experiencia como migrante que regresó y luego decidió partir nuevamente, mientras Sarabia abordará la relación con Venezuela desde sus recuerdos de infancia, su arraigo y la idea de volver a emigrar hacia ese lugar donde la patria también representa las primeras memorias.

Las funciones serán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre a las 5:00 p. m. El costo de las entradas es de 15 dólares.

Cenicienta se enfrenta a una historia de amor diferente

Los más pequeños también tendrán su espacio con "La Cenicienta y el príncipe vanidoso", una versión libre del clásico cuento de hadas que propone una mirada distinta a la historia de la joven que sueña con cambiar su destino.

El montaje, con texto original de Víctor Hugo y dirección de J. Mascensao, apuesta por explorar el amor desde una perspectiva que va más allá de la insistencia o de las expectativas románticas. La trama plantea que los sentimientos pueden surgir de manera inesperada y que el amor propio y la fe también tienen un papel fundamental en la vida.

La producción de Teatro Colibrí continuará en cartelera el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m. El boleto tiene un precio de 18 dólares por persona.

Encuentro Glam celebra una década con arte y solidaridad

El arte y la recaudación benéfica se unen en la edición 2026 de Encuentro Glam, que celebra sus 10 años con una exhibición en la Sala TAC del Trasnocho Cultural. La iniciativa reúne a 30 artistas plásticos y visuales en una propuesta que combina creatividad, diseño, moda y apoyo a causas sociales.

Esta edición contempla una muestra presencial y una subasta en línea, cuyo catálogo ya está disponible para quienes deseen conocer las piezas y participar en las pujas. La exhibición abrió al público el 24 de noviembre y tendrá una actividad especial este jueves 26, fecha en la que también culminará la subasta digital.

El componente solidario constituye uno de los ejes de esta celebración, pues el 50 % de los fondos recaudados será destinado a SenosAyuda, organización dedicada a promover la detección temprana del cáncer de mama y brindar acompañamiento a pacientes. Las obras pueden apreciarse en la Sala TAC, mientras que los detalles de la subasta y la participación de los artistas se difunden a través de la cuenta oficial de Encuentro Glam.

Con esta programación, el Trasnocho Cultural reúne distintas opciones para despedir noviembre y comenzar a vivir la Navidad en Caracas, entre tradiciones venezolanas, historias sobre la vida cotidiana, propuestas para compartir en familia y una iniciativa artística que también busca contribuir a una causa social.



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