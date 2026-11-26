La polémica por el vestido de Clara Vegas en la final del Miss Universo sigue dando de qué hablar. Después de que Taty Guiribitey, integrante del jurado, señalara que el diseño pudo perjudicar a la venezolana en su camino hacia la corona, Ángel Sánchez decidió pronunciarse y cuestionó que una candidata con tantas cualidades terminara bajo señalamientos por la elección de su traje de gala.

El diseñador venezolano defendió el desempeño de Clara y dejó claro su desacuerdo con la posibilidad de que el vestido haya condicionado su resultado. Sus declaraciones reavivan la discusión sobre los criterios de evaluación del certamen y el peso que puede tener una propuesta de moda en una competencia donde también se califican personalidad, elegancia, presencia y desenvolvimiento.

Ángel Sánchez defiende los méritos de Clara Vegas

El diseñador manifestó su inconformidad ante los comentarios que responsabilizan al vestido por el resultado de Miss Venezuela. En su postura, Clara había demostrado suficientes cualidades durante la competencia, entre ellas su carisma, personalidad, elegancia y presencia física, como para que su desempeño no quedara reducido a una decisión de vestuario.

Sánchez cuestionó que se desestimara el trabajo de la candidata por una apreciación sobre el diseño y expresó que no había derecho a restarle valor a todo lo que había conseguido durante el concurso. Su defensa apunta directamente a la discusión que surgió tras la final, cuando el traje se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la participación venezolana.

¿Un vestido puede costarle la corona a una Miss?

La controversia también llevó a Sánchez a cuestionar hasta qué punto un vestido puede influir en la decisión final de un concurso como Miss Universo. El diseñador puso en duda que una pieza de vestuario tenga tanto peso como para comprometer la posibilidad de ganar una corona, especialmente cuando la candidata ha demostrado otras fortalezas a lo largo de la competencia.

El tema tomó mayor fuerza después de las declaraciones de Taty Guiribitey, quien aseguró que el vestido no le gustó y que, desde su perspectiva, Clara pudo perder el primer lugar por esa elección. Sus comentarios provocaron nuevas reacciones entre seguidores del certamen, quienes cuestionan si la evaluación de la noche final estuvo condicionada por criterios estéticos o por el desempeño integral de las concursantes.

El vestido de Clara Vegas sigue dividiendo opiniones

El diseño de Ángel Sánchez apostó por una propuesta diferente a los vestidos tradicionales de gala, con una estética moderna y elementos que generaron opiniones encontradas entre los seguidores del concurso. Mientras algunos defendieron la originalidad de la pieza, otros cuestionaron su ejecución y la manera en que lució sobre el escenario.

La discusión, lejos de apagarse después de la coronación, ha convertido el traje en uno de los protagonistas de la conversación sobre el resultado de Clara Vegas.

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