El nombre de Vadhir Derbez vuelve a generar controversia y esta vez por las declaraciones de Mhoni Vidente. La reconocida astróloga cubana se pronunció sobre el caso que involucra al actor y lanzó una predicción que causó revuelo, pues aseguró que lo ve pisando la cárcel, pese a que no se atreve a señalarlo como culpable o inocente.

Sus palabras no solo estuvieron relacionadas con lo que, según sus visiones, podría ocurrirle al intérprete, sino también con una advertencia sobre la manera en que debería afrontar el complicado escenario que atraviesa. Mhoni considera que debe tomar acciones para salir de esta situación y colaborar con las autoridades.

Mhoni Vidente asegura que ve a Vadhir Derbez en la cárcel

Durante sus declaraciones, la vidente se refirió directamente a los señalamientos contra el hijo de Eugenio Derbez y dejó claro que, desde su perspectiva, el desenlace todavía no está definido. Sin embargo, al hablar de lo que supuestamente percibe sobre su futuro, hizo una afirmación que llamó particularmente la atención.

"Ya lo dan por inocente (a Vadhir), yo no lo veo ni inocente ni culpable, pero yo lo veo en la cárcel, que es punto y aparte, aquí yo lo veo pisado la cárcel", comentó Mhoni Vidente.

La astróloga insistió en que su predicción apunta a un escenario judicial complicado para el actor. Aunque no afirmó que tenga certeza sobre su responsabilidad en los hechos denunciados, sí sostuvo que lo visualiza enfrentando una situación que podría llevarlo a prisión.

La fuerte advertencia que le hizo al hijo de Eugenio Derbez

Además de lanzar su pronóstico, Mhoni Vidente le aconsejó a Vadhir que no se quede de brazos cruzados ante las acusaciones y que emprenda las acciones necesarias para aclarar lo ocurrido. La cubana considera que el actor debe afrontar el proceso y buscar la manera de demostrar su versión de los hechos.

"Él tiene que tomar las acciones necesarias para librarse de toda esta situación que ha sido muy lamentable...", expresó la vidente, quien también hizo énfasis en la importancia de que colabore con las autoridades.

Su recomendación se produce en medio de la atención mediática que ha despertado el caso, con distintas versiones y pronunciamientos alrededor del actor. Por ahora, sus palabras se suman a la polémica, mientras la situación legal continúa su curso.

El caso de Vadhir Derbez continúa bajo la lupa

La situación de Vadhir Derbez ha provocado interés debido a la naturaleza de los señalamientos que enfrenta y a las repercusiones que estos podrían tener en su vida personal y profesional. El actor ha negado las acusaciones, mientras el asunto continúa en el ámbito legal.

En este contexto, la predicción de Mhoni Vidente ha generado nuevas conversaciones en torno al futuro del intérprete, especialmente por la contundencia con la que aseguró que lo ve en prisión. No obstante, sus declaraciones corresponden a una lectura de carácter esotérico y no representan una resolución de la justicia ni confirman que el actor vaya a ser encarcelado.

El desenlace dependerá de las investigaciones, las pruebas que se presenten y las decisiones de las autoridades competentes. Mientras tanto, Vadhir vuelve a estar en el centro de la conversación pública, ahora por las palabras de una de las videntes más mediáticas de México.



Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube