¿Alerta de una nueva pareja? La química entre Olivia Rodrigo y Lamine Yamal enloquece las redes

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El Spotify Camp Nou se vistió de gala este domingo para presenciar el duelo definitivo entre el Real Madrid y el FC Barcelona, un encuentro que culminó con una victoria épica para el conjunto azulgrana. Sin embargo, la gran sorpresa de la tarde no llegó solo con los goles, sino con la presencia de la radiante Olivia Rodrigo (23). La intérprete de "vampire" acudió al estadio como embajadora de lujo en una colaboración estratégica entre el club y Spotify, demostrando su faceta más "culé" al lucir la camiseta azulgrana y enviar mensajes de aliento que encendieron los ánimos de la afición horas antes del pitido inicial.

El "momentazo" a pie de campo

A pesar de la intensidad del partido, todas las miradas se desviaron hacia la charla animada entre Olivia y Lamine Yamal (18). El joven delantero, que lamentablemente no pudo participar en el encuentro debido a una lesión, se encontraba a pie de campo apoyando a sus compañeros cuando coincidió con la cantante. Entre risas y gestos cercanos, ambos jóvenes talentos compartieron varios minutos de conversación, convirtiendo ese instante en el contenido más compartido de la jornada.

El poder de la alianza Spotify y el Barça

Este encuentro no es solo una anécdota, sino el resultado del exitoso vínculo entre la música y el deporte. Olivia Rodrigo se une a la lista de estrellas internacionales que han pisado el césped barcelonés, reafirmando que el Camp Nou es hoy el epicentro donde convergen las industrias más influyentes del momento.

El video del encuentro sigue acumulando millones de reproducciones, dejando claro que, a veces, los mejores momentos del Clásico ocurren fuera del marcador.

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