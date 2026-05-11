¡Continúan los problemas legales! Colate denuncia agresiones físicas de Paulina Rubio durante su matrimonio

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El juicio por la residencia de Andrea Nicolás ha tomado un giro drástico tras las recientes declaraciones de Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como "Colate". En la última audiencia celebrada en la Corte de Miami, el empresario español declaro sufrir episodios de presunta violencia física ocurridos durante su matrimonio con la cantante mexicana Paulina Rubio. Según el testimonio de Colate, las agresiones le habrían provocado una costilla rota y una cicatriz permanente en la nariz.

Al ser cuestionado sobre por qué no denunció estos hechos en su momento, el empresario aseguró que su reacción fue intentar resolverlo de forma privada para proteger la imagen pública de la madre de su hijo y evitar un escándalo mediático. "Para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar", confesó ante la abogada defensora, subrayando que el bienestar de su hijo fue su prioridad inicial.

¿Cuál será el destino de Andrea Nicolás?

A sus 15 años, el hijo de la pareja, Andrea Nicolás, ha manifestado formalmente su deseo de abandonar el domicilio materno en Estados Unidos para instalarse con su padre en Segovia, España. Sin embargo, la situación familiar ha sido descrita con crudeza por los peritos judiciales. La encargada de velar por los intereses del menor calificó la relación de "Nico" con sus padres como "muy tóxica".

En lugar de favorecer a uno de los progenitores, la experta recomendó a la magistrada que el adolescente sea enviado a un internado alejado de ambos para garantizar su estabilidad emocional.

Paulina Rubio y la postura del "Privilegio"

Mientras las acusaciones de su exmarido acaparan los titulares, Paulina Rubio ha intentado mantener una postura de resiliencia mediática. A través de un comunicado reciente, la intérprete de "Ni una sola palabra" evitó entrar en detalles sobre las agresiones físicas, limitándose a declarar que "ser madre es un privilegio", en medio de lo que calificó como una batalla legal por el futuro de su hijo.

El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que sea en el mes de junio cuando la magistrada de Miami dicte el veredicto final. Esta resolución determinará si el joven finalmente cruza el Atlántico hacia España o si se impone la drástica medida del internado.

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