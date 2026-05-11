¡En video! Los Jonas Brothers desatan furor en su concierto con un invitado venezolano que puso a todos a bailar y cantar

Suscríbete a nuestros canales

Los Jonas Brothers sorprendieron a miles de fanáticos durante su concierto en el Movistar Arena al subir al escenario a un invitado venezolano que terminó robándose buena parte del espectáculo.

El artista que apareció inesperadamente fue Danny Ocean, quien desató la euforia del público apenas pisó la tarima frente a una multitud que reaccionó entre gritos, aplausos y celulares grabando el momento.

Joe Jonas lo presentó frente a miles de personas

La sorpresa ocurrió cuando Joe Jonas detuvo por unos segundos el concierto para anunciar emocionado: “Mi amigo, Danny Ocean”.

Segundos después, el venezolano apareció sobre el escenario mientras comenzaban a sonar los acordes de uno de sus mayores éxitos, provocando que todo el recinto comenzara a cantar y bailar junto a los artistas.

Los videos del momento no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron ver a un cantante venezolano compartiendo escenario con una de las bandas pop más reconocidas de los últimos años.

Danny Ocean hizo vibrar al Movistar Arena

Durante la presentación, Danny Ocean recorrió la tarima interactuando con los Jonas Brothers y conectando rápidamente con el público chileno, que coreó cada parte de la canción.

La energía del momento también llamó la atención porque incluso los integrantes de la banda estadounidense terminaron bailando al ritmo del venezolano, generando una mezcla musical que desató furor entre los asistentes.

Al finalizar la participación, Danny Ocean agradeció emocionado tanto a los Jonas Brothers como al público presente. “Gracias, Santiago. Buenas noches”, expresó antes de abandonar el escenario entre aplausos.

Las pistas comenzaron horas antes del concierto

Aunque la aparición tomó por sorpresa a muchos asistentes, algunos fanáticos ya sospechaban que algo ocurriría luego de que Joe Jonas compartiera horas antes una fotografía cenando junto a Danny Ocean.

La imagen publicada en Instagram disparó rumores en redes sociales, especialmente en X, donde seguidores comenzaron a especular sobre una posible colaboración durante el concierto en Santiago.

Finalmente, las teorías terminaron confirmándose sobre el escenario en uno de los momentos más comentados y virales del show, dejando claro el alcance internacional que continúa teniendo Danny Ocean dentro de la música latina.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube