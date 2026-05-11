¿Regresa el mayor robo del siglo? Conoce los detalles tras el lanzamiento del nuevo tráiler de La Casa de Papel

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La reconocida plataforma de streaming, Netflix, sacudió a los fanáticos de la famosa banda de atracadores "La Casa de Papel" con el lanzamiento de un nuevo tráiler.

Aunque la plataforma todavía guarda silencio sobre si esta entrega continuará el robo original, las teorías apuntan hacia un spin-off centrado en tesoros antiguos y piezas de alto valor.



Es importante destacar que la serie principal cerró su historia en 2021, tras cinco años de éxito global. Posteriormente, en 2023, la franquicia exploró el pasado de Berlín, su personaje más carismático. Ahora, el gigante del streaming elige Sevilla como escenario para este anuncio oficial.

Convocatoria reciente al elenco

En este sentido, durante una convocatoria en España el pasado 9 de mayo, los asistentes presenciaron las primeras imágenes de este misterioso proyecto.



Finalmente, el comunicado oficial destaca la evolución de la saga: desde el primer botín de dinero en efectivo hasta el sofisticado asalto al Banco de España. El mundo de "La casa de papel" mantiene su ritmo, evoluciona y promete nuevas sorpresas para su audiencia.

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