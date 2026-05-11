¡Dos coronas, una misma dinastía! la sesión fotográfica de Clara Vegas junto a su madre que da la vuelta al mundo

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La imagen fue difundida con motivo del Día de la Madre y muestra a ambas luciendo atuendos de gala y sus respectivas coronas, reafirmando el vínculo entre dos reinados que han marcado la historia del certamen venezolano. Clara Vegas, actual Miss Universo Venezuela 2025, y su madre, coronada Miss Venezuela en 1990, representan uno de los casos más llamativos de continuidad familiar dentro del mundo de los concursos de belleza en Venezuela.

Un legado que atraviesa generaciones

La fotografía destaca a Clara Vegas con un vestido fucsia estilizado, corona y banda, mientras que Andreína Goetz aparece con un vestido rojo brillante, también portando los símbolos de su reinado. La puesta en escena resalta no solo el glamour, sino la conexión emocional entre ambas.

El hecho ha sido ampliamente comentado porque Clara Vegas es considerada la primera hija de una ex Miss Venezuela en alcanzar la corona nacional, consolidando una especie de continuidad histórica dentro del certamen más importante del país.

Un momento íntimo convertido en fenómeno viral

La publicación no tardó en generar reacciones entre seguidores del Miss Venezuela, quienes destacaron la estética de la sesión y el simbolismo de ver a madre e hija unidas bajo el mismo título en diferentes épocas.

Más allá del impacto visual, la imagen fue interpretada como un homenaje a la historia del certamen y a la evolución de sus reinas, donde el paso del tiempo se refleja en dos generaciones que comparten disciplina, preparación y la experiencia de portar una corona nacional.

Orgullo, historia y emoción en una sola imagen

La sesión también reavivó el interés por la trayectoria de ambas. Andreína Goetz dejó su huella en la edición de 1990 del certamen, mientras que Clara Vegas continúa representando la nueva generación de la belleza venezolana en el escenario internacional.

En redes sociales, la publicación fue celebrada como un momento especial dentro del mundo de los concursos, destacando la elegancia de ambas y el fuerte lazo familiar que convierte esta imagen en algo más que una simple sesión fotográfica: un símbolo de legado, identidad y continuidad dentro del Miss Venezuela.

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