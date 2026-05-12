¿Qué hicieron? Ben Affleck y Matt Damon demandados por difamación: este el motivo

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Los actores y productores Ben Affleck y Matt Damon han sido formalmente demandados por los agentes Jason Smith y Jonathan Santana, miembros de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. La demanda, interpuesta contra sus productoras Artists Equity y Falco Productions, sostiene que la película 'The Rip' (estrenada el pasado 16 de enero) ofrece una representación difamatoria que ha causado un daño sustancial y profundo a su reputación personal y profesional.

Aunque la cinta dirigida por Joe Carnahan no menciona a los agentes por sus nombres reales, los demandantes aseguran que los personajes del teniente Dane Dumars (Damon) y el sargento J.D. Byrne (Affleck) están indisolublemente asociados a sus identidades debido a las asombrosas coincidencias con una operación policial real liderada por ellos en junio de 2016.

Los hechos

El núcleo de la controversia radica en la trama de la película, que sigue a dos policías de narcóticos que descubren 20 millones de dólares del cártel, lo que desencadena una espiral de corrupción extrema. Smith y Santana alegan que el filme utiliza "detalles únicos y no genéricos" de una investigación real de 2016 en la que ellos incautaron 21 millones de dólares.

Los agentes denuncian que, mientras ellos actuaron bajo la ley, la película los muestra cometiendo actos atroces, incluyendo una escena donde el personaje de Affleck asesina a un agente de la DEA. Según la demanda revisada por Entertainment Weekly, colegas y familiares de los agentes han insinuado que estos habrían utilizado fondos reales para lujos personales (educación privada, botes y vehículos) tras asociarlos erróneamente con la conducta criminal retratada en pantalla.

Cargos legales y exigencias de los demandantes

La demanda presentada por los abogados de Smith y Santana no escatima en cargos, citando difamación per se, difamación por insinuación y la causa intencionada de angustia emocional.

Los representantes de los agentes afirman haber enviado una carta de "cese y desista" en diciembre de 2025, la cual fue desestimada por las productoras alegando que las preocupaciones "carecían de fundamento". Los demandantes exigen ahora una rectificación y corrección pública inmediata, que incluya un aviso destacado dentro de la película en Netflix.

Por último, se reclama una compensación económica por daños y perjuicios, así como indemnizaciones punitivas por el impacto en sus carreras dentro del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Silencio de Affleck y Damon

Hasta el momento, ni los representantes de los actores ni Netflix (que no figura como demandada directa) han emitido declaraciones oficiales ante este revés judicial. Mientras tanto, 'The Rip' continúa disponible en la plataforma.

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