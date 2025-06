Bárbara de Regil revela que rechaza a J Balvin tras pensar que es un delincuente: Me provoca entregarle mi reloj y cartera

Suscríbete a nuestros canales

Durante su participación en el reality Secretos de parejas (Canela TV), Bárbara de Regil reveló que J Balvin intentó coquetearle mediante mensajes directos después de que ella reposteara un video de entrega de premios donde ambos coincidieron, situación que describió con ironía: "Me contesta: 'vuélvemelo a entregar' [...] ¿Los premios o qué?", explicando que el artista colombiano –quien desconocía su estado civil– desistió minutos después al saber que estaba casada, aunque ella enfatizó: "Aunque no estuviera, no eres mi tipo".

La actriz profundizó en su percepción: "A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas", asociando su rechazo a una sensación de desconfianza que el periodista Javier Ceriani amplió en su programa al afirmar que De Regil agregó: "No voy a meterme contigo que eres feo [...] horrible", comentarios que generaron reacciones de fans defendiendo al cantante y destacando su relación con Valentina Ferrer, mientras Balvin –sin pronunciarse– continúa enfocado en su evolución personal que describió a Show Caracol como un redescubrimiento de "la magia de cada logro con gratitud", transformando su perspectiva artística para vivir cada actuación "con la frescura de un niño".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube