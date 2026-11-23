La exmiss Universo venezolana Dayana Mendoza sorprendió a los seguidores de los certámenes de belleza al enviar un mensaje público de respaldo a Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela en el Miss Universo 2026. A través de su cuenta oficial en Instagram, la reina universal de 2008 reaccionó a una publicación sobre el desempeño de la joven en la competencia preliminar celebrada en Puerto Rico y escribió: "¡La mejor! ¡ESPECTACULAR!" junto a un emoticón de fuego.

Reacción en redes sociales



El comentario cobró gran relevancia entre los fanáticos porque Mendoza mantiene desde hace años un perfil distante respecto al mundo de los concursos de belleza debido a sus convicciones religiosas. Por esa razón, su aparición en redes sociales para elogiar a la actual soberana nacional despertó entusiasmo y generó cientos de reacciones entre usuarios que consideran sus palabras como un amuleto de buena suerte previo a la gala final.

Clara Vegas Goetz



Clara Vegas Goetz, de 24 años e hija de la también ex Miss Venezuela 1990 Andreína Goetz, destaca como una de las máximas favoritas para obtener la octava corona universal para el país en la edición número 75 del certamen. Durante las actividades preliminares en territorio puertorriqueño, la representante criolla recibió elogios por su pasarela en traje de baño azul de dos piezas, su desfile en traje de gala con una creación ceñida en tonos dorados y plateados del diseñador venezolano Nidal Nouaihed, y su traje típico de Carlos Hernández en homenaje al título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Noche final



La gala final del Miss Universo 2026 tiene lugar este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, donde 120 delegadas compiten por el título internacional. Con el respaldo de figuras históricas como Dayana Mendoza, Venezuela busca repetir la hazaña que antes lograron Maritza Sayalero, Irene Sáez, Bárbara Palacios, Alicia Machado, la propia Mendoza, Stefanía Fernández y María Gabriela Isler.

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