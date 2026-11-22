El intérprete español Raphael, de 83 años de edad, ingresó a un centro de salud en ambulancia luego de suspender a última hora su presentación musical pautada en la ciudad de La Coruña, España,.

​Los asistentes ya ocupaban sus asientos en el recinto para ver el espectáculo en el Coliseum Coruña, momento en que la organización comunicó la cancelación definitiva del evento por quebrantos de salud del artista alrededor de las 8:30 de la noche, detalló El Universal de México.

​Antecedentes médicos recientes y diagnóstico cerebral

​El incidente ocurrió después de que el cantante enfrentara complicaciones neurológicas en tiempos recientes. En diciembre de 2024 el artista sufrió un episodio cerebrovascular mientras participaba en la grabación de un espacio televisivo en Madrid.

​Tras aquel suceso, fue llevado de urgencia al Hospital 12 de Octubre, donde los exámenes clínicos determinaron que padecía un linfoma cerebral primario, caracterizado por la presencia de dos nódulos ubicados en el hemisferio izquierdo. Luego de someterse al tratamiento correspondiente para dicha afección, el vocalista reanudó su agenda de conciertos en junio de 2025.

​Historial clínico previo de Raphael

​El expediente de salud del músico registra otras intervenciones médicas y suspensiones de gira a lo largo de las últimas dos décadas. Para 2003 recibió un trasplante de hígado como consecuencia de haber padecido hepatitis B y cirrosis.

​Asimismo, durante el transcurso de 2023, el intérprete se vio obligado a detener temporalmente varias fechas de sus presentaciones en vivo debido a una inflamación en las vías respiratorias superiores.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube