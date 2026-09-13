Céline Dion renace en París: así fue su regreso a los escenarios tras seis años

Céline Dion ha vuelto a los escenarios. La cantante canadiense de 58 años ofreció este sábado 12 de septiembre su primer concierto completo en seis años, marcando un regreso triunfal tras su batalla contra el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente que la mantuvo alejada de los escenarios desde marzo de 2020.

Un regreso cargado de emoción

Ante más de 30.000 personas que abarrotaron el Plenitude Arena en Nanterre, a las afueras de París, Dion salió al escenario visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos, y abrió la noche con la balada en francés "On ne change pas", seguida de "Destin". "Había prometido no llorar. No cumplo mis promesas", reconoció la artista, asegurando que eran "lágrimas de alegría".

"El camino fue pedregoso, el viaje tardó más de lo previsto", dijo al público. "Pero sentí que me atraía un tenue haz de luz en la distancia, en lo profundo de las montañas. Esta noche quiero cantar para vosotros, cantar para mí, cantar para la vida".

Para su regreso, Dion preparó un espectáculo de más de dos horas en el que repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. Entre ellos no faltaron "My Heart Will Go On" y "Because You Loved Me" , que arrancaron los aplausos y elogios tanto del público como de la crítica.

Una residencia histórica

El concierto de este sábado es solo el punto de partida de un proyecto mucho más ambicioso. La artista tiene programados un total de 26 conciertos en París entre 2026 y 2027: 16 actuaciones durante septiembre y octubre de este año, y otras diez en mayo del próximo año. La demanda fue tal que, según las cifras difundidas tras el anuncio de las fechas, alrededor de nueve millones de personas intentaron conseguir entradas durante la preventa.

Un largo camino de recuperación

Céline Dion no ofrecía un espectáculo completo desde marzo de 2020, cuando la pandemia obligó a detener su gira 'Courage World Tour'. Sus posteriores problemas de salud fueron retrasando sus planes hasta que, en diciembre de 2022, anunció públicamente que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune que puede provocar rigidez muscular y espasmos, y que también afectó a los músculos que utiliza para cantar. La cantante tuvo que cancelar decenas de conciertos y centrarse en su tratamiento, un proceso que mostró públicamente en el documental 'I Am: Celine Dion' (2024).

El mundo celebra su regreso

La noticia del regreso de Dion ha tenido eco internacional. El primer ministro canadiense, Mark Carney, felicitó a la artista por lo que calificó de "regreso increíble a los escenarios tras seis largos años", y compartió en redes sociales la frase de una de sus canciones: "Todo vuelve". Entre los asistentes al concierto se encontraban personalidades como la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y varios políticos franceses.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube