¡En video! El compromiso que toda Venezuela vio, pero nunca se concretó: así fue la historia de Viviana Gibelli y Jean Carlo Simancas

Hay romances de la televisión venezolana que quedaron asociados para siempre con una época. Uno de ellos fue el de Viviana Gibelli y Jean Carlo Simancas, una pareja que en los años 90 despertó gran interés entre los televidentes y que llegó a anunciar públicamente su compromiso frente a las cámaras.

Ahora, un video de aquella época volvió a circular en redes sociales y permitió recuperar una escena que muchos venezolanos recuerdan: la aparición de ambos en Sábado Sensacional en 1993, cuando su relación parecía avanzar hacia el matrimonio.

Una historia de amor que también se vivía en televisión

El vínculo entre Gibelli y Simancas coincidió con uno de los momentos de mayor exposición profesional para ambos. Los actores eran los protagonistas de Por amarte tanto, telenovela de Venevisión que llegó a las pantallas entre 1992 y 1993.

La ficción los colocó en el centro de la atención del público, pero el interés no se limitó a los personajes que interpretaban. Fuera de la pantalla, los dos mantenían una relación sentimental, por lo que su historia terminó mezclándose con el fenómeno que representaba la producción dramática.

En ese contexto ocurrió uno de los episodios más recordados de aquella relación, la pareja hizo público su compromiso durante una programación de Sábado Sensacional, uno de los espacios de entretenimiento más populares de la televisión venezolana.

El anuncio que parecía anticipar una boda

No se trató de un anuncio realizado únicamente en el ámbito privado. El compromiso fue compartido ante las cámaras, convirtiendo la relación de los protagonistas en un acontecimiento seguido por la audiencia.

El registro que volvió a las redes muestra precisamente parte de ese momento. Las imágenes permiten observar a Gibelli y Simancas durante una etapa en la que ambos se encontraban en plena exposición mediática y cuando la posibilidad de convertirse en esposos parecía formar parte de su futuro.

Para quienes siguieron aquella historia durante los años 90, el video funciona ahora como una cápsula de una televisión muy distinta, en la que los romances de las figuras de las telenovelas podían convertirse rápidamente en conversación nacional.

Pero la boda nunca llegó

El desenlace terminó siendo diferente al que podía anticiparse después de aquel anuncio. Viviana Gibelli y Jean Carlo Simancas no llegaron a casarse, por lo que el compromiso quedó en el pasado como uno de los episodios más recordados de su relación.

Hoy, aquel compromiso permanece como una imagen de la televisión venezolana de los años 90, un anuncio de amor visto por millones que, contra lo que entonces parecía, nunca terminó convertido en boda.

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