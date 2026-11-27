La salud de César Bono vuelve a ser noticia luego de que el actor se sometiera a una nueva intervención quirúrgica tras el diagnóstico de cáncer que recibió semanas atrás. El intérprete, conocido por su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, tuvo que regresar al quirófano para continuar el tratamiento de la lesión que le detectaron en el párpado izquierdo.

La operación se realizó el 26 de noviembre y, de acuerdo con los reportes difundidos, el procedimiento salió bien. Esta nueva etapa de su recuperación está relacionada con la reparación de la zona intervenida y la posibilidad de que vuelva a abrir el ojo, después de permanecer con los párpados unidos temporalmente como consecuencia de la primera cirugía.

César Bono fue operado nuevamente del ojo izquierdo

El actor de 76 años tuvo que someterse a un segundo procedimiento luego de que en octubre le extirparan un tumor localizado en la piel del párpado izquierdo. La primera intervención requirió una reconstrucción del tejido, por lo que los médicos mantuvieron unidos temporalmente los párpados para favorecer la recuperación de la zona afectada.

La nueva operación permitió avanzar en ese proceso quirúrgico. Los reportes sobre su estado indican que retiraron las suturas y que el procedimiento se llevó a cabo satisfactoriamente. Aunque se dio a conocer que evoluciona favorablemente, no se han ofrecido detalles clínicos sobre el resultado de su visión ni sobre el tiempo que necesitará para completar la rehabilitación.

El tumor que le extirparon sí era cancerígeno

La preocupación por el estado de salud de César Bono comenzó cuando detectó una pequeña protuberancia en el párpado izquierdo. Inicialmente, creyó que se trataba de una lesión común, pues no sentía dolor, ardor ni alguna otra molestia que le hiciera pensar que debía atenderla con urgencia.

Por insistencia de sus hijos, decidió acudir con un especialista, quien le indicó que tenía un tumor y que era necesario retirarlo. Después de la cirugía y de recibir los resultados de los estudios realizados al tejido, el actor confirmó que la lesión era cancerígena. Sin embargo, aseguró que los médicos habían conseguido extirparla y que, según lo que le informaron, ya no tenía cáncer en su cuerpo.

¿Qué tratamiento recibió y qué dijo sobre su diagnóstico?

Bono explicó que el tumor estaba localizado en la piel del párpado y no en el globo ocular. También comentó que, por las características de la lesión que le describieron sus médicos, no tendría que someterse a quimioterapia. No se ha divulgado el nombre específico del cáncer ni un informe médico que detalle su diagnóstico.

El comediante también había expresado que esperaba recuperar su visión habitual una vez que pudiera abrir el ojo nuevamente. Antes de la segunda intervención, no podía determinar cómo veía debido a que los párpados permanecían unidos como parte de la reconstrucción que le realizaron durante la primera operación.

César Bono desmintió haber perdido el ojo

Tras conocerse su primera cirugía, circularon versiones que aseguraban que el actor había perdido el ojo izquierdo, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, tanto su hijo Leonardo como el propio intérprete aclararon que esa información era falsa y que el globo ocular seguía intacto.

La apariencia de la zona intervenida y la imposibilidad de abrir el ojo contribuyeron a que se difundieran esas especulaciones. Bono explicó que los médicos habían retirado tejido de uno de sus párpados para reconstruir el otro, por lo que necesitaba completar el proceso quirúrgico antes de conocer cómo sería su visión.

¿Cuándo regresará a las grabaciones de ‘Vecinos’?

La recuperación también mantiene la atención sobre su actividad profesional, especialmente por su participación en Vecinos, la serie en la que interpreta a Frankie Rivers. De acuerdo con los reportes difundidos tras su segunda intervención, el actor podría retomar las grabaciones próximamente, aunque no se ha confirmado una fecha exacta para su reincorporación.

Por ahora, el intérprete deberá seguir las indicaciones médicas mientras evoluciona después de la operación. Su regreso al trabajo dependerá de su recuperación y de cómo responda el párpado al procedimiento realizado.

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