Lo que parecía una conversación casual entre amigos terminó con una propuesta que podría cambiar los planes navideños de María Gabriela de Faría y Christian McGaffney. Mau y Ricky aprovecharon una videollamada con la pareja para invitarlos a viajar a Venezuela en diciembre y disfrutar de varios de sus compromisos en Caracas, además de quedarse a celebrar las fiestas.

Los actores tenían previsto pasar la Navidad en Los Ángeles, como acostumbran, pero los cantantes venezolanos les plantearon un plan que despertó su entusiasmo. La invitación incluye asistir al Cusica Fest el 5 de diciembre, acompañarlos en la premier de su película el día 7 y extender la visita para vivir las celebraciones navideñas en el país.

Ricky Montaner confundió a Christian McGaffney durante la llamada

El encuentro virtual comenzó entre risas cuando Ricky Montaner saludó a María Gabriela y Christian, pero terminó confundiendo al actor con su hermano Mau. El parecido entre ambos provocó que Ricky aclarara rápidamente quién era, mientras los demás se sumaban a las bromas.

"Yo soy Ricky, deben ser los lentes", comentó el cantante, luego de que Christian también destacara la semejanza física entre ellos. Mau apareció en la conversación para asegurar que este tipo de confusiones les ocurren con frecuencia, incluso con su propia mamá.

La anécdota dio paso a una charla sobre los planes que tenían para diciembre. Ricky quiso saber cómo celebrarían Navidad y María Gabriela respondió que, como de costumbre, pasarían esas fechas en Los Ángeles, sin imaginar que los hermanos tenían una propuesta preparada para ellos.

Mau y Ricky quieren convencerlos de pasar Navidad en Venezuela

Al escuchar que la pareja se quedaría en Los Ángeles, Mau intervino para sugerirles viajar a Caracas. Los cantantes tienen previsto presentarse el 5 de diciembre en el Cusica Fest y, dos días después, asistir a la premier de su película, por lo que aprovecharon la conversación para invitarlos a acompañarlos.

La propuesta no se limitaba a esos compromisos. La intención de los hermanos era que María Gabriela y Christian permanecieran en Venezuela durante las fiestas decembrinas y compartieran con ellos una Navidad en Caracas. Ricky insistió en que celebrar estas fechas en el país era una experiencia especial y animó a sus invitados a considerar seriamente el viaje.

"Nunca hemos pasado Navidades juntos en Caracas"

Christian McGaffney reaccionó con entusiasmo ante la posibilidad de pasar las fiestas en Venezuela junto a María Gabriela. Durante la llamada, reconoció que nunca habían celebrado Navidad juntos en Caracas y planteó la posibilidad de que este año finalmente lo hicieran.

"¿Será que este es el año?", preguntó el actor, mientras Ricky respondía convencido: "No, este es el año, este es el año". La insistencia de los cantantes provocó más risas y dejó abierta la posibilidad de que la pareja cambie sus planes para diciembre.

María Gabriela también expresó emoción ante la idea de asistir al festival en la capital venezolana. "Caracas en diciembre en el Cusica Fest, ¡me muero!", exclamó, mientras Mau y Ricky celebraban que el plan les gustara y pudiera convertirse en realidad.

María Gabriela de Faría y Christian McGaffney podrían pasar Navidad en Caracas

La conversación terminó con Christian asegurando que se verían en Caracas, en respuesta a la invitación de sus amigos. Aunque durante la videollamada no confirmaron formalmente su viaje, ambos se mostraron entusiasmados con la posibilidad de compartir diciembre en Venezuela.

Antes de despedirse, María Gabriela apareció con su mascota y le dijo que se iban a casa, anticipándole que viajaría con su mamá y su papá. El momento cerró la llamada entre bromas y comentarios familiares, mientras quedó sobre la mesa la posibilidad de que la actriz y su esposo vivan una Navidad diferente, lejos de Los Ángeles y en compañía de sus amigos venezolanos.

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