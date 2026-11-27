Después de 17 años viviendo fuera de Venezuela, Alejandro Chabán volvió a su país y protagonizó un reencuentro con uno de los lugares más importantes de su trayectoria artística: Venevisión. El actor visitó las instalaciones del canal donde trabajó durante sus primeros años en la televisión, una experiencia que compartió con sus seguidores y que estuvo acompañada de recuerdos, abrazos y encuentros con antiguos compañeros.

El oriundo de Maturín documentó parte de su recorrido a través de Instagram, donde dejó ver su emoción por regresar a la que fue su casa profesional. Su visita no solo significó volver a los espacios que conoció como actor, sino también reencontrarse con una etapa de su vida que antecedió a su proyección internacional.

17 años después, volvió a los pasillos de Venevisión

La visita de Chabán a la planta televisiva estuvo cargada de recuerdos de su etapa como actor en Venezuela. El artista regresó a los espacios donde desarrolló parte de su carrera y saludó a antiguos colegas, con quienes compartió durante sus años de trabajo en la pantalla nacional.

Su paso por Venevisión está ligado a distintas producciones dramáticas, entre ellas Engañada, telenovela que formó parte de su recorrido artístico y contribuyó a dar visibilidad a su trabajo más allá de Venezuela.

A través de sus redes sociales, Alejandro expresó lo que representó volver al canal después de tanto tiempo y acompañó las fotografías del encuentro con un mensaje que resumió su emoción: "17 años después de vuelta a mi Venezuela amada y de vuelta a la que fue mi casa como actor @venevision ¡Un día inolvidable!".

Su regreso también viene acompañado de nuevos proyectos

Más allá de la nostalgia por reencontrarse con su pasado televisivo, el regreso del empresario tiene un propósito vinculado a sus actividades comerciales. Chabán anunció que su marca Yes You Can también llegará a Venezuela, con la intención de introducir sus productos de suplementación y desarrollar oportunidades laborales en el país.

La iniciativa forma parte de la faceta empresarial que ha construido fuera de su tierra natal, donde ha desarrollado proyectos relacionados con el bienestar, la motivación y los negocios. Ahora, su intención es llevar esta propuesta al mercado venezolano y contribuir, según ha manifestado, a generar empleos y oportunidades para otras personas.

La llegada de Yes You Can representa uno de los proyectos que acompañan esta visita, en la que el actor combina su reencuentro con Venezuela con planes de expansión comercial.

De sus primeros pasos en la televisión venezolana a su vida fuera del país

Alejandro Chabán inició su camino artístico en Venezuela, donde se abrió paso en la actuación antes de continuar su carrera en el extranjero. Con el paso de los años, amplió su presencia en el entretenimiento y desarrolló una faceta como presentador, empresario y creador de iniciativas enfocadas en el bienestar personal.

Su regreso, luego de casi dos décadas fuera, lo llevó nuevamente al escenario donde vivió parte de sus comienzos profesionales. Esta vez, la visita a Venevisión no estuvo relacionada con una producción televisiva, sino con la oportunidad de reencontrarse con su historia, sus antiguos compañeros y los recuerdos que conserva de su etapa como actor en el país.

El artista compartió públicamente la alegría de volver a Venezuela y visitar el canal que marcó sus inicios, mientras prepara la expansión de su marca en el mercado nacional.

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