Sofía Vergara, de 54 años, recorrió una alfombra roja instalada en el Gran Malecón del Río Magdalena para celebrar su carrera, lució un vestido azul eléctrico, de silueta ajustada y escote corazón, un tono que hacía juego perfecto con la monumental escultura erigida en su honor. Con el cabello suelto y una sonrisa constante, la actriz saludó a los cientos de vecinos y seguidores que se congregaron para vitorearla.

El esperado encuentro con su figura de bronce

Aunque la ciudad instaló la estatua en julio de 2025, esta fue la primera vez que Vergara la vio en persona. La obra, creada por el escultor barranquillero Yino Márquez, mide 7,5 metros de altura y pesa 5,5 toneladas. El diseño en bronce representa a la actriz con un vestido azul y una mano extendida hacia una estrella, un símbolo de su ascenso en la industria sin perder el vínculo con sus orígenes. Frente a la imponente figura, la estrella de Modern Family posó para las cámaras y compartió con el público el orgullo de ver su trayectoria inmortalizada en el mismo río que la vio crecer.

Turbante, decretos y un espectáculo de Carnaval

El evento, encabezado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y su esposa Katia Nule, estuvo cargado de reconocimientos. La Alcaldía le otorgó a la actriz un decreto de exaltación como "barranquillera ilustre", la máxima distinción que concede el Distrito a quienes proyectan el nombre de la ciudad a nivel internacional. A este honor se sumó el "Turbante de la Tradición", la máxima presea del Carnaval de Barranquilla, entregada a figuras que difunden las raíces culturales de la fiesta.

La celebración incluyó el espectáculo Barranquilla entre fantasía y tradición, dirigido por el coreógrafo Pedro Díaz, que puso en escena a 50 figuras del Carnaval con muestras de cumbia, bullerengue, mapalé, garabato y danzas del Congo. La reina del Carnaval 2027, Salwa Maloof Habib, abrió la presentación con una interpretación de cumbia y lució una pollera dorada bautizada como "Sofía de Oro", diseñada especialmente para homenajear a la actriz.

La noche culminó con la presentación de la cantante barranquillera Aria Vega, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista. Con este homenaje, Barranquilla celebró el regreso de una mujer que llevó su acento, su carisma y sus raíces caribeñas a las pantallas del mundo.

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