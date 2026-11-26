El panorama judicial de Gérard Depardieu vuelve a complicarse. El actor francés no logró que la justicia frenara el procedimiento iniciado a raíz de las acusaciones de Charlotte Arnould, por lo que deberá prepararse para enfrentar un nuevo juicio relacionado con presuntos hechos de violencia sexual que habrían ocurrido hace ocho años.

La resolución del Tribunal de Apelaciones de París supone un revés para la estrategia de su defensa, que buscaba evitar que el caso llegara a esta instancia. Aunque los magistrados mantuvieron la decisión de procesarlo por uno de los episodios denunciados, también descartaron una parte de la acusación, delimitando los hechos que serán examinados ante la corte.

Un proceso que lleva años sin llegar a juicio

La disputa judicial tiene su origen en la denuncia presentada por Charlotte Arnould, quien señaló al intérprete por presuntas agresiones sexuales ocurridas en su residencia parisina en agosto de 2018. La actriz relató dos episodios que, según su versión, tuvieron lugar los días 7 y 13 de ese mes, cuando ella tenía 22 años.

La investigación avanzó durante varios años y, en agosto de 2025, una jueza de instrucción ordenó que Depardieu fuera llevado a juicio. La defensa impugnó esa decisión con la intención de impedir el proceso, pero la reciente resolución de los magistrados de apelación dejó en pie la acusación correspondiente a uno de los encuentros denunciados.

Una de las acusaciones quedó fuera del procedimiento

La revisión judicial no mantuvo todos los señalamientos de Arnould. El tribunal confirmó que Depardieu deberá responder por las acusaciones relacionadas con el 7 de agosto de 2018, pero descartó el episodio que la actriz situó seis días después, el 13 de agosto.

Esta distinción establece cuáles hechos serán materia del juicio y cuáles no continuarán por esa vía. La decisión no determina que el actor sea culpable de las acusaciones que permanecen vigentes; esa valoración corresponderá al tribunal que examine el caso, las pruebas y los argumentos de ambas partes.

La posición del actor frente a los señalamientos

Depardieu ha negado haber cometido los delitos que le atribuye Arnould. Su equipo legal ha cuestionado la denuncia y se ha opuesto a que el intérprete enfrente un juicio por estos hechos, manteniendo su postura de que las acusaciones no corresponden a lo ocurrido.

Tras el rechazo del recurso, la defensa aún cuenta con la posibilidad de acudir a la Corte de Casación, el máximo tribunal francés en materia de revisión jurídica. Esta instancia no funciona como un nuevo juicio para volver a valorar los hechos, sino que examina posibles errores en la aplicación de la ley o en el procedimiento judicial.

La condena que ya quedó firme en otro caso

La situación del protagonista de Cyrano de Bergerac también está marcada por un expediente distinto. En mayo de 2025, fue condenado a 18 meses de prisión suspendida por agresiones sexuales contra dos mujeres durante la filmación de Les Volets verts, producción realizada en 2021.

Aunque inicialmente apeló la sentencia, en noviembre de 2026 desistió de ese recurso, lo que dejó firme la condena. En medio de ese caso, el actor también difundió un mensaje de disculpas dirigido a las personas que pudieron sentirse afectadas por su comportamiento.

Con este nuevo fallo, Depardieu deberá afrontar otro procedimiento penal en Francia, esta vez por las acusaciones de Charlotte Arnould. El juicio pendiente será el encargado de determinar si los hechos que siguen dentro del expediente constituyen delitos y si existe responsabilidad del actor, quien hasta ahora mantiene su negativa frente a los señalamientos.



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