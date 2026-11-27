A menos de un mes de pasar por el altar, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul abrieron las puertas de su intimidad en una entrevista conjunta para la edición de diciembre de Vogue México. La charla, acompañada por una sesión de fotos del argentino Sebastián Faena, sirvió para que la pareja aclarara cómo fue el proceso que los llevó a darse una segunda oportunidad. Tras anunciar su separación en agosto de 2023, la cantante confesó que la distancia fue absoluta. “Contacto cero, cero”, aseguró. Sin embargo, cuando se reencontraron en abril de 2025, la chispa seguía intacta. “Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, recordó la artista, añadiendo que, a pesar de las experiencias vividas por separado, ambos descubrieron que compartían los mismos sueños. De Paul, por su parte, reflexionó sobre cómo esta relación le permitió conectar con un lado más sensible de su personalidad, al punto de asegurar que hoy busca que "el fútbol pertenezca a mi vida y no mi vida pertenezca al fútbol".

Una boda escrita con 180 páginas de ilusión

La cuenta regresiva para el gran día ya comenzó. La ceremonia, pautada para el próximo 19 de diciembre en el exclusivo Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, es un proyecto en el que Tini se involucró de lleno. La artista reveló que llegó a escribir unas 180 páginas describiendo cómo imagina su casamiento. “No es fácil habitar la libertad, para nada”, expresó, al hablar de la valentía de animarse a materializar sus propios deseos. Su plan es que cada elemento, desde su vestido de novia hasta el traje de De Paul, cuente una historia y tenga un significado. De hecho, el futbolista confesó que guarda en su teléfono un dibujo que ella hizo de ambos frente al altar, rodeados de naturaleza, como un recordatorio visual de lo que están construyendo.

Un nuevo hogar en Miami y la ilusión de un bebé

Luego de varios meses de búsqueda, la pareja finalmente encontró la casa en Miami que será su base en esta nueva etapa. "También nosotros somos hogar", reflexionó la cantante. En los planes de ambos también figuran tener una propiedad en Argentina, el país al que se sienten profundamente ligados. Pero la emoción no se detuvo ahí. Sin que la periodista lo preguntara, Tini reveló uno de sus grandes anhelos: “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”. De Paul tomó la palabra para contar que, durante una visita a la nueva propiedad, Tini ya estaba imaginando la distribución de los cuartos para Francesca y Bautista, los dos hijos que él tuvo con Camila Homs, y dejó claro que dentro de la planificación de la casa también hay un espacio reservado para el bebé que sueñan tener juntos.

Un presente profesional en plena ebullición

Más allá de los focos de pareja, la entrevista dejó entrever los proyectos individuales. En medio de su gira Futttura, con la que celebra sus 15 años de trayectoria artística, Tini adelantó que continúa trabajando en nueva música, busca desarrollarse como productora y no descarta incursionar en el mundo de la moda y el maquillaje.

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