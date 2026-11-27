Tras haber conquistado el corazón del público en Puerto Rico, Clara Vegas Goetz cambió los reflectores del Coliseo por la comodidad de su familia. En un reciente video publicado en sus redes sociales, la modelo y segunda finalista de Miss Universo 2026 reunió a sus hermanas para dictarles una clase magistral de pasarela. "Vamos a hacerles una clase de pasarela a mis hermanas, soy la hija del medio de 5 hermanos, somos 4 mujeres", presentó Clara, tomando el rol de maestra de ceremonias junto a Sofía, Andreina y Joyce, sus hermanas mayores y menores.

De Irene Sáez a la sala de la casa

Con mucha gracia, la representante venezolana explicó que su famosa caminata en traje de baño no es solo caminar, sino una mezcla de actitud y técnica. “Icónica, tuve inspiración en Irene Sáez, en Dayana Mendoza, a todas mis reinas icónicas”, confesó. Para la demostración, Vegas utilizó lo que tenía a mano para simular la bandera o el pareo que llevaba en el certamen, aunque advirtió entre risas que la tela no era lo suficientemente grande: "Obviamente el pareo no es suficientemente grande, pero les vamos a enseñar".

“Tap, paso, vuelta y slide”

Paso a paso, Clara desglosó la coreografía que la llevó al Top 5. Enseñó el movimiento inicial de abrir y taparse la cara, el cruce de piernas, el giro y el característico "slide" o arrastre final. "Es muy teatro musical", bromeó la modelo mientras intentaba que sus hermanas replicaran sus pasos. La clase estuvo llena de tropiezos cómicos, risas y la participación especial de la "reina madre", quien también se animó a intentar el desfile bajo la atenta y estricta mirada de Clara, quien terminó arreglándole la caminata a una de sus alumnas.

El clip cierra con un momento de complicidad total, presentando a todo el clan: "Y estas fueron las hermanas Vegas y las mujeres Vegas... y el gordo". Clara demuestra que, aunque no trajo la octava corona, se lleva el título de reina de su casa y el cariño incondicional de su familia.

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