La noche de este jueves 26 de noviembre se llevo a cabo la Gala Preliminar del Miss Universe Venezuela 2026. Bajo la conducción de Nieves Soteldo, las 22 aspirantes al título nacional se midieron frente al jurado calificador en un evento transmitido por Venevisión, Venevisión Play y el canal oficial de YouTube. Las candidatas enfrentaron tres momentos clave: la autopresentación, donde mostraron su oratoria; el desfile en traje de baño, que puso a prueba su seguridad y actitud en la pasarela; y el desfile en traje de gala, con creaciones de diseñadores nacionales.

El premio a la alta costura

En medio de la competencia por avanzar a la gran final, el jurado otorgó un reconocimiento especial al Mejor Diseño. Iriana Pinto, representante de Miss Delta Amacuro, se llevó el galardón luciendo una impecable creación del diseñador Marcos Mejías. La pieza, que combinó sofisticación y presencia escénica, destacó sobre el resto y le aseguró a la candidata un lugar protagónico en la noche.

El camino a Costa Rica

Esta gala preliminar sirvió como la antesala determinante para que el jurado y el público evaluaran el desempeño de las participantes, tras la entrevista privada realizada el día anterior. Ahora, todas las miradas están puestas en la gran noche final del próximo jueves 3 de diciembre en el Centro Comercial Líder. Allí se coronará a la nueva reina que representará a Venezuela en la edición 76 de Miss Universo, que se celebrará en Costa Rica.

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