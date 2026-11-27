La situación legal de Vadhir Derbez cambió este jueves 26 de noviembre, luego de que un tribunal federal resolviera a favor del actor en el procedimiento que buscaba evitar su detención por una denuncia de presunta violación. La decisión dejó sin efecto la orden de aprehensión que había solicitado la Fiscalía de Ciudad de México, lo que representa un resultado favorable para su defensa.

El caso, que involucra al hijo de Eugenio Derbez, continúa bajo investigación. Aunque el fallo impide ejecutar el mandamiento de captura que se había emitido, las autoridades todavía pueden avanzar con las diligencias para esclarecer los hechos denunciados y determinar cómo proceder legalmente.

La defensa del actor consiguió frenar su detención

La resolución estuvo a cargo de dos magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, quienes revisaron el recurso relacionado con el amparo promovido por Vadhir Derbez. Tras analizar el planteamiento, determinaron cancelar la orden de aprehensión que pesaba sobre el intérprete.

El recurso legal buscaba impedir que el actor fuera detenido a raíz de la denuncia presentada en su contra. Con esta decisión, el mandamiento judicial quedó sin efecto y la Fiscalía no podrá ejecutarlo. El fallo, sin embargo, no equivale a una sentencia que determine su inocencia, sino que corresponde a una resolución sobre la medida de captura.

La denuncia que llevó al actor ante los tribunales

El procedimiento se originó por el señalamiento de una modelo, quien denunció al actor por una presunta agresión sexual que habría ocurrido durante la filmación de un videoclip. La acusación dio lugar a una investigación de las autoridades capitalinas y posteriormente a la solicitud de una orden de aprehensión.

Vadhir Derbez ha rechazado las acusaciones y su defensa ha cuestionado el procedimiento que derivó en la solicitud de captura. Hasta ahora, los hechos denunciados no han sido acreditados mediante una sentencia judicial, por lo que el caso continúa en etapa de investigación y no existe una condena contra el actor.

El caso sigue abierto pese al fallo favorable

La cancelación de la orden de aprehensión no representa el cierre de la causa. La Fiscalía de Ciudad de México todavía puede realizar entrevistas, recabar pruebas y llevar a cabo otras actuaciones para avanzar en el esclarecimiento de la denuncia.

Si las autoridades reúnen nuevos elementos que sustenten una medida de detención y cumplen con los requisitos legales, podrían solicitar otra orden de aprehensión ante un juez. Por ello, la resolución conocida este jueves modifica la situación inmediata de Vadhir Derbez, pero no elimina la posibilidad de que el proceso tenga nuevos movimientos.

El actor consiguió frenar la orden que buscaba llevarlo ante la justicia mediante una detención; no obstante, el desenlace de la investigación aún está pendiente y dependerá de las actuaciones tanto del Ministerio Público como de su equipo legal.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube